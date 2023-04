Chaussures produites en Algérie : face à la qualité médiocre, l’APOCE dénonce

Si leur cote de popularité est en hausse aujourd’hui, les produits algériens sont loin d’être appréciés par tous. Design daté, prix peu étudiés, disponibilité limitée… Autant de facteurs qui font la mauvaise réputation des vêtements et chaussures made in bladi. Et pourtant, c’est la seule marchandise à laquelle aura droit l’Algérien dorénavant, après l’annonce de l’arrêt des importations. C’est surtout la qualité qui laisse à désirer selon certains, qui n’hésitent pas à exposer leurs « déceptions » sur les réseaux.

L’APOCE (Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et de son environnement) partage le mécontentement des consommateurs et dénonce régulièrement le manque de rigueur des fabricants locaux.

Des semelles en carton, les chaussures algériennes dans le collimateur des associations

Dans l’optique de mettre en garde le consommateur contre la contrefaçon et les « arnaques », l’APOCE a publié des photos d’un produit algérien dont la qualité laisse à désirer dernièrement. Il s’agit d’une paire de mules en tissu pour femme. En testant le produit, l’acheteur se rend tout de suite compte que la qualité n’y était pas. D’un simple geste, il arrive à décoller la frêle semelle, laissant apparaître un rembourrage en… Carton ! L’APOCE, qui favorise la consommation locale, réagit en indiquant que ce type de marchandise ne mérite aucunement d’être commercialisé, encore moins d’être encouragé.

Face à cette découverte stupéfiante, beaucoup de questions se soulèvent. Quel est l’avenir du commerce de l’habillement en Algérie suite à l’arrêt des importations ? Les marchandises seront-elles toutes d’une qualité similaire ? Devrons-nous nous contenter de produits de qualité discutable ? Seul l’avenir nous le dira.

La marque algérienne de vêtements Getex veut conquérir le marché

Si l’idée des produits de fabrication algérienne est appréciée en théorie, elle ne rencontre pas autant d’engouement en pratique. Et pourtant, des marques telles que Getex réussissent à faire l’unanimité auprès des consommateurs grâce à la qualité de leurs produits et à leurs designs innovants «Malgré la rude concurrence des produits étrangers, nous sommes attractifs sur le marché car nous avons d’excellents produits avec un bon rapport qualité/prix» indique Fatah Amrouche, chef de département chargé des manifestations commerciales dernièrement au Salon du textile, de l’habillement et des chaussures.

Getex veut, à terme, reconquérir le marché du textile en Algérie, qui a longtemps été à l’arrêt. Les responsables du groupe affirment ainsi que « Les produits de textile et cuir fabriqués localement pourraient couvrir plus de 90% des besoins du marché national dans le moyen terme».