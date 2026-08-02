Chauffeur sous stupéfiants : la justice dévoile des éléments accablants sur le drame de Boumerdès

Le chauffeur du bus, décédé dans l’accident, était sous l’emprise de plusieurs substances stupéfiantes.

Les premières investigations menées par les autorités judiciaires concernant le tragique renversement d’un bus de transport de voyageurs dans la wilaya de Boumerdès ont révélé des éléments particulièrement graves sur les circonstances du drame, qui a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait plusieurs blessés.

Selon un communiqué rendu public ce dimanche par le parquet près la cour de Boumerdès, conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le procureur général informe l’opinion publique des détails du tragique accident survenu le 31 juillet 2026 à 09h40 du matin, sur la route nationale n°24 reliant la commune de Boumerdès à celle de Zemmouri, au lieu-dit « El Kerma ».

Drogues et psychotropes : Les analyses accablent le chauffeur du bus

Le véhicule concerné, un bus de transport de voyageurs en provenance de la wilaya de Sétif, s’est renversé, causant la mort de 27 personnes et blessant 42 autres à des degrés divers de gravité, ces dernières bénéficiant actuellement d’une prise en charge médicale appropriée.

Suite à cette tragédie, le procureur de la République près le tribunal de Boumerdès a ordonné aux services de la police judiciaire de la Gendarmerie nationale d’ouvrir une enquête préliminaire approfondie afin de déterminer avec précision les circonstances du drame et d’établir les responsabilités.

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Les résultats des analyses biologiques effectuées sur le corps du chauffeur décédé, âgé de 33 ans, ont révélé qu’il avait consommé différentes substances stupéfiantes. De plus, deux comprimés de psychotropes ont été découverts dans ses vêtements.

Excès de vitesse et surcharge : Les infractions majeures au code de la route

L’enquête a également mis en lumière d’importantes infractions aux règles de sécurité routière : le bus transportait à son bord 64 personnes, alors que sa capacité maximale autorisée n’est que de 51 passagers, chauffeur compris.

Par ailleurs, au moment du drame, le véhicule s’engageait dans une descente à une vitesse estimée à 121,63 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est fixée à 60 km/h, soit plus du double de la limite légale.

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Le parquet près la cour de Boumerdès a souligné que l’enquête judiciaire se poursuit sous la supervision de la justice afin de faire toute la lumière sur cette affaire et d’établir la responsabilité de chaque partie impliquée.

Des mesures légales fermes et rigoureuses seront prises à l’encontre de toute personne dont la responsabilité sera établie dans ce drame.