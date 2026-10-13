Social, AADL, LPA… : le chauffage central devient la norme dans TOUS les nouveaux logements

Le chauffage central sera désormais la norme dans tous les nouveaux logements, y compris sociaux. Sur instruction directe du Président, Tarek Belaribi a officialisé cette mesure destinée à endiguer les drames liés aux intoxications au gaz

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Aménagement du territoire a ainsi confirmé l’intégration systématique du chauffage central à tous les nouveaux programmes lancés par l’État

Aucune formule n’échappe à la règle, pas même le logement social, traditionnellement livré sans ce type d’équipement. La mesure découle d’instructions transmises directement par le président de la République.

Le chauffage central généralisé à toutes les formules de logement

L’équipement ne sera plus réservé aux programmes haut de gamme. Qu’il s’agisse de promotionnel, de location-vente ou de social participatif, chaque unité livrée dans le cadre des nouveaux programmes logements disposera d’une installation centralisée. Les cahiers des charges des futurs chantiers devront donc intégrer cette composante dès la phase de conception.

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La décision s’ajoute à la refonte en cours de l’urbanisme national. Le secteur mise sur des ensembles résidentiels complets, une logique déjà visible dans la nouvelle vision urbanistique du programme AADL 3, qui privilégie les pôles intégrés dotés de l’ensemble des commodités.

Une réponse directe aux drames des asphyxies au gaz

Chaque hiver, le bilan se répète. Les intoxications au monoxyde de carbone frappent des familles entières, généralement dans des logements équipés de chauffe-eau ou de radiateurs mal installés, dans des pièces insuffisamment ventilées. Le gaz, inodore et invisible, ne laisse aucune chance.

En centralisant la production de chaleur, les autorités suppriment la principale source de danger domestique. Les chaudières sont placées hors des espaces de vie, entretenues collectivement et soumises à des normes techniques contrôlées. Le résidant n’a plus à bricoler son propre système.

Cette logique préventive gagne du terrain dans les arbitrages du ministère. La sécurité des citoyens est devenue un critère structurant des politiques publiques du bâtiment, au même titre que les délais ou les coûts.

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Un standard de confort revu à la hausse pour le logement social

Au-delà de l’aspect sécuritaire, l’intégration du chauffage central relève les exigences de qualité imposées aux réalisateurs. Le logement aidé cesse d’être un produit minimaliste pour se rapprocher des standards appliqués aux autres segments du marché.

Reste la question de la mise en œuvre sur le terrain. Les entreprises de réalisation devront adapter leurs méthodes et leurs coûts, tandis que les gestionnaires d’immeubles auront la responsabilité du suivi des installations collectives. Le défi se jouera autant dans les chantiers que dans la maintenance des années suivantes.