Charles Michel : l’Algérie est un partenaire énergique fiable

Ce lundi 5 septembre 2022, le président du Conseil européen, Charles Michel, a salué la convergence de points de vue entre l’Algérie et l’Union européenne sur la nécessité de maintenir la paix et la stabilité aux niveaux régional et international. C’est ce qui a été déclaré par Michel aux médias, après avoir été reçu par le président Tebboune, au début de sa visite officielle en Algérie.

Dans sa déclaration, le responsable européen a déclaré : « J’ai eu des entretiens longs et fructueux avec le président Tebboune et avec des responsables algériens. Nous avons échangé nos aspirations communes pour donner un nouvel élan aux relations algéro-européennes. »

L’Algérie considérée comme étant un partenaire fiable pour l’Union européenne en terme d’énergie

Charles Michel a indiqué que l’Algérie était un partenaire fiable en matière d’énergie, tout en soulignant la nécessite de réviser l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne (UE) en identifiant les priorités conjointes, dans l’intérêt mutuel des deux parties, en disant : « Nous avons évoqué le renforcement de la coopération entre l’Algérie et l’Union européenne dans le domaine de l’énergie, étant donné que l’Algérie est un partenaire fiable de pour l’Union dans ce domaine ».

Il a poursuivi : « Nous avons également discuté des efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans les pays de la région », ajoutant : « Nous partageons avec l’Algérie les mêmes valeurs quant à la nécessité de maintenir la paix dans le monde ».

Il est à rappeler que le président du Conseil Européen a effectué une visite officielle en Algérie, ce lundi 5 septembre 2022.