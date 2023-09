Chargé par Tebboune, Attaf entame une visite de travail en Turquie ce 6 septembre

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, se rend en Turquie pour une visite de travail sur invitation du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Cette initiative vise à consolider les relations entre l’Algérie et la Turquie, notamment dans le cadre de la Commission mixte algéro-turque de la planification.

En effet, dans le cadre de sa visite, le ministre algérien co-présidera les travaux de la 2e session de la Commission mixte algéro-turque de la planification en compagnie de son homologue turc, Hakan Fidan. Cette réunion rassemblera une délégation algérienne composée de représentants de 12 secteurs ministériels, chargés du suivi et de la réalisation des programmes de coopération bilatérale entre les deux pays.

De plus, les discussions de cette session seront axées sur la préparation du prochain sommet qui se tiendra prochainement en Algérie. Ce sommet réunira les Présidents Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan à l’occasion de la 2e session du Conseil de coopération de haut niveau entre les deux nations frères. Cette rencontre promet de renforcer davantage les liens entre l’Algérie et la Turquie.

Erdogan recevra Attaf durant sa visite en Turquie

En marge de la visite, Attaf aura l’honneur d’être reçu en audience par le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, ainsi que par le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Numan Kurtulmus. Ces audiences revêtent une importance significative dans le renforcement des relations bilatérales et la consolidation des échanges entre les deux pays.

Cette visite du ministre des Affaires étrangères algérien en Turquie témoigne de l’engagement des deux nations à approfondir leur coopération dans divers domaines. La participation de représentants de 12 secteurs ministériels à la Commission mixte algéro-turque de la planification illustre la diversité des domaines de coopération entre l’Algérie et la Turquie.

En outre, l’Algérie et la Turquie entretiennent depuis de nombreuses années des relations diplomatiques solides. Les échanges commerciaux et culturels entre les deux pays ont connu une croissance constante, renforçant ainsi leur partenariat. Cette visite ministérielle s’inscrit dans la continuité de ces efforts visant à approfondir les liens bilatéraux.

Il est à noter que la Commission mixte algéro-turque de la planification est un mécanisme de dialogue et de coopération essentiel entre l’Algérie et la Turquie. Elle permet de coordonner les efforts des deux pays dans divers secteurs, tels que l’économie, la culture, la santé, l’éducation et bien d’autres. Cette commission joue un rôle central dans la mise en œuvre des projets de coopération mutuelle.

Un partenariat économique en expansion

Par ailleurs, l’Algérie et la Turquie ont développé un partenariat économique dynamique au fil des années. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont progressé de manière significative, avec un accent sur les secteurs de l’énergie, de la construction, de l’agriculture, et des technologies de l’information. Cette visite ministérielle contribuera à stimuler davantage les investissements et les opportunités d’affaires.

Pour conclure, au-delà des aspects économiques, l‘Algérie et la Turquie entretiennent des liens culturels et humains forts. Les échanges culturels, les programmes d’éducation, et les collaborations artistiques ont favorisé une meilleure compréhension entre les deux peuples. Cette dimension culturelle renforce les bases d’une coopération durable.