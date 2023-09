Chargé par Tebboune, Attaf entame une visite de travail en Hongrie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a entamé ce vendredi 8 seotembre 2023 une visite officielle à Budapest, la capitale de la Hongrie. Cette visite s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays et à promouvoir la consultation politique mutuelle sur les questions d’intérêt commun.

En effet, cette visite diplomatique revêt une importance pour les relations bilatérales entre l’Algérie et la Hongrie. Elle est le résultat d’une assignation spéciale du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a chargé le ministre Ahmed Attaf de représenter l’Algérie lors de cette mission.

De plus, le ministre Ahmed Attaf doit rencontrer son homologue hongrois, Péter Szijjártó. Cette réunion permettra aux deux ministres de discuter de questions d’intérêt mutuel et de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, tels que l’économie, la culture et l’éducation.

Rencontre entre Attaf et des membres de la communauté algérienne en Hongrie

Outre les réunions officielles, le ministre Ahmed Attaf prévoit également de rencontrer des représentants de la communauté algérienne résidant en Hongrie. Cette interaction renforcera les liens avec la diaspora algérienne et permettra de mieux comprendre les besoins et les préoccupations de nos compatriotes établis dans ce pays ami.

Par ailleurs, la visite du ministre des Affaires étrangères algérien en Hongrie vise à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. L’Algérie et la Hongrie partagent déjà des relations amicales, mais cette visite offre l’opportunité de les renforcer davantage.

De plus, un autre aspect essentiel de cette visite est le renforcement des relations commerciales entre l’Algérie et la Hongrie. Les discussions entre les ministres pourraient ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises des deux pays, favorisant ainsi la croissance économique.

Outre les aspects économiques et politiques, la coopération culturelle entre l’Algérie et la Hongrie mérite également une attention particulière. Cette visite pourrait marquer le début de projets culturels communs et d’échanges artistiques.

