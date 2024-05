Charaf-Eddine Amara tacle Walid Sadi après son exclusion

L’ex-président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, n’a pas apprécié sa non-convocation pour l’assemblée générale ordinaire de la FAF. Il a taclé l’actuel président de l’Instance fédérale, Walid Sadi.

La Fédération Algérienne de Football – FAF a tenu son assemblée générale ordinaire ce jour, 25 mai 2024 au Cercle Militaire de Beni Messous à Alger, sous la présidence de Walid SADI.

L’assemblée Générale a été marquée par la présence de Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports M. Abderahmane HAMAD, ainsi que de hautes personnalités du monde sportif et de la presse nationale. Cette session ordinaire de l’assemblée générale a été principalement consacrée à l’examen des bilans moral et financiers de l’exercice 2023. Sans surprise, les deux bilans ont été approuvés à l’unanimité des membres présents.

Mais l’AG ordinaire de la FAF a été marquée par des absences de taille. En effet, il s’agit des ex-présidents qui se sont succédé à la tête de l’Instance fédérale, en l’occurrence Mohamed Raouraoua, Kheireddine Zetchi, Djahid Zefizef et Charaf-Eddine Amara. Mais ce dernier n’a pas apprécié sa mise à l’écart.

Charaf-Eddine épingle Sadi

Dans un post sur les réseaux sociaux, l’actuel P-DG du groupe Madar Holding a épinglé Walid Sadi. « Pas de gloire quand on détruit », a-t-il écrit, faisant allusion à l’actuel président de la FAF.

Mais ce qu’il le faut savoir, est que la FAF a appliqué le règlement qui stipule qu’un président démissionnaire ne fait pas partie des membres de l’AG. Ce qui est le cas pour Charaf-Eddine Amara, qui avait démission après la grande désillusion face au Cameroun en 2022, ainsi que son successeur Djahid Zefizef en 2023, après avoir échoué de gagner une place au Comité exécutif de la Confédération africaine de football.

Kheireddine Zetchi et Mohamed Raouraoua, quant à eux, auraient décliné l’invitation de la FAF pour venir y assister.