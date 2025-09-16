« Chaque année, nous donnons des milliards à l’Algérie » : la nouvelle sortie polémique de Bardella

En plein climat de tensions entre les deux pays, Jordan Bardella, président du parti Rassemblement National, continue de cibler l’Algérie dans ses discours. Récemment, le chef du parti d’extrême droite a ravivé les tensions en abordant l’aide financière supposée que l’Algérie recevrait de l’Union européenne.

Jordan Bardella a formulé ces accusations pour dénoncer ce qu’il perçoit comme « une injustice envers les contribuables français« . Lors de sa rentrée politique à Bordeaux, il a soutenu que l’Algérie bénéficie d’une aide financière significative de l’Union européenne, alors que les Français font face à des difficultés économiques.

« Pourquoi ne cherchons-nous pas l’argent dans les aides publiques destinées au développement, les milliards d’euros que nous offrons à des pays étrangers, que nous offrons par exemple à l’Algérie via l’Union européenne… Alors qu’un Français sur trois dans le département d’Outre-mer ne peut pas accéder à l’eau potable« , propose Jordan Bardella pour agiter les tensions franco-algériennes et consolider sa base électorale.

Jordan Bardella sur les aides financières : « Nous fermons le robinet »

Jordan Bardella a affirmé que des aides financières, en provenance de l’Union européenne, seraient allouées à l’Algérie pour financer des projets aux contours flous.

Dans son discours, Jordan Bardella pointe du doigt un niveau de « cynisme » dans la politique actuelle. Le gouvernement français voudrait « ponctionner » 4 milliards d’euros aux Français, en leur supprimant deux jours fériés, tout en augmentant la contribution de la France à l’Union européenne de 6 milliards d’euros.

Il a également mis en opposition « des aides financées par les impôts des français« , citant notamment le financement d’un réseau d’eau à Gaza et « des appels à projet en Algérie« : « Des milliards versés à des pays parfois hostiles, comme l’Algérie. Des milliards envoyés à la Chine, deuxième puissance économique mondiale, qui n’a nul besoin de la générosité française pour bâtir sa puissance« , lance encore le chef du RN.

La vérité sur les chiffres de l’aide financière à l’Algérie

Les déclarations controversées de Jordan Bardella font également suite au discours tenu précédemment par Sarah Knafo. Rappelons, suite à la polémique déclenchée par cette eurodéputée, l’ambassade de France à Alger a précédemment publié un communiqué qui dément clairement les chiffres avancés par Knafo.

Le communiqué a également précisé que ces fonds ne sont pas versés directement à l’État algérien. En 2022, la répartition était la suivante :

121 millions d’euros pour le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur, principalement pour financer les bourses des étudiants algériens en France ;

8,5 millions d'euros pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, couvrant les coopérations culturelles et scientifiques ;

1,5 million d'euros attribués à l'Agence française de développement (AFD) pour accompagner des projets économiques en Algérie ;

280 000 euros pour le ministère de l'Intérieur, destinés à soutenir les initiatives des collectivités territoriales et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

