Chaos des cahiers déchirés en fin d’année : Le ministre impose une mesure stricte

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a présidé dimanche soir une conférence nationale axée sur la préparation des directions de l’éducation en vue des prochains examens scolaires. Au cours de cette rencontre, des instructions fermes ont été données concernant la pratique regrettable du déchiquetage des cahiers en fin d’année scolaire.

Dans le but d’évaluer l’état de préparation des différentes directions de l’éducation pour l’organisation des examens, le ministre a attentivement écouté les présentations des directeurs de l’éducation. Ces exposés ont détaillé les arrangements et les mesures concrètes mises en place pour garantir la pleine fonctionnalité des centres d’examen.

L’accent a été mis sur les aspects matériels, logistiques et d’encadrement, afin d’assurer un accueil et un accompagnement optimaux des candidats.

À cet égard, le ministre a exhorté les directeurs de l’éducation à poursuivre leurs efforts et à intensifier les visites de terrain dans les centres concernés. Il a insisté sur la nécessité pour eux de s’assurer personnellement de la conformité de ces centres aux directives stipulées dans le guide d’organisation des examens scolaires, soulignant l’impératif de vérifier le bon fonctionnement de tous les équipements mobilisés.

Par ailleurs, Saâdaoui a ordonné une coordination continue avec les walis afin de prendre en charge les besoins spécifiques qui pourraient être identifiés, en particulier ceux qui ne relèvent pas des prérogatives des directeurs de l’éducation.

Dans un autre volet de cette conférence, et dans le cadre de la lutte contre certains comportements négatifs et étrangers à l’éthique scolaire, comme déchirer et jeter les cahiers devant les établissements scolaires, le ministre a émis une directive claire.

Il a ainsi ordonné que les cahiers usagés soient remis à l’administration des établissements scolaires au lieu d’être détruits et abandonnés sur la voie publique.

Pour faciliter cette démarche, il a été demandé aux directeurs des établissements éducatifs de désigner une salle spécifique où les cahiers récupérés seront entreposés. Cette mesure permettra à l’Établissement public de la récupération de les collecter et de les recycler, conformément à l’accord établi avec le ministère de l’Environnement.

Cahiers déchirés : Stratégies de sensibilisation pour prévenir les comportements indésirables à l’école

Dans le cadre d’un partenariat entre le ministère et l’Observatoire national de la société civile, une campagne de sensibilisation a été lancée pour lutter contre les comportements déviants en milieu scolaire, notamment la destruction des cahiers à la fin de l’année.

Le ministre a ordonné aux chefs d’établissement de veiller à la réussite de cette initiative, en incitant les élèves à remettre leurs cahiers usagés plutôt que de les déchirer.

Des salles spéciales seront aménagées dans les écoles pour collecter ces cahiers, qui seront ensuite récupérés par l’organisme public de recyclage, dans le cadre d’un accord avec le ministère de l’Environnement. L’Observatoire mobilisera également des acteurs de la société civile pour renforcer la sensibilisation auprès des élèves et de leurs parents.

Développement des infrastructures scolaires : Enjeux et stratégies d’accélération

Face aux retards constatés dans la réalisation de plusieurs structures éducatives, le ministre a rappelé l’importance du respect strict du décret exécutif n°10-04 du 4 janvier 2010, définissant les modalités d’élaboration de la carte scolaire. Il a souligné que le choix inadéquat des terrains était souvent à l’origine des blocages.

Pour éviter ces situations, Saâdaoui a demandé aux directeurs de l’éducation de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales afin de s’assurer de la faisabilité des projets avant leur lancement, et de transmettre en temps utile toutes les données nécessaires à l’administration centrale.

Une mobilisation générale est donc engagée pour garantir le bon déroulement de la fin d’année scolaire, entre rigueur organisationnelle et sensibilisation citoyenne.