Chaos dans les gares : Une grève surprise des cheminots paralyse le réseau ferroviaire algérien

Les voyageurs à travers l’Algérie ont vécu une matinée de mercredi cauchemardesque, confrontés à une paralysie totale du réseau ferroviaire. Une grève nationale inopinée, lancée sans aucun préavis par la Fédération Nationale des Travailleurs du Transport Ferroviaire (FNTF), un syndicat affilié à la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF), a provoqué l’arrêt complet de la circulation des trains dès l’aube.

Des milliers de passagers se sont retrouvés bloqués et désemparés dans les gares, victimes de cet arrêt de travail surprise qui a semé le chaos dans les déplacements à travers le pays.

L’élément le plus perturbateur de cette action est l’absence totale de préavis. Le mouvement, mené en première ligne par les conducteurs de train, a pris tout le monde de court. Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, un cheminot gréviste a ouvertement reconnu que le public n’avait pas été prévenu, justifiant cette démarche par l’« urgence de la situation ».

Cet arrêt collectif, survenu dès les premières heures de la matinée, a entraîné l’interruption des trajets sur la quasi-totalité du réseau ferroviaire, affectant les grandes lignes comme les liaisons de banlieue.

SNTF : perturbations du trafic en raison d’une grève surprise

La surprise et la colère étaient palpables parmi les voyageurs piégés. Des milliers de citoyens ont exprimé leur vif mécontentement dans les gares, exigeant une intervention urgente pour rétablir la circulation normale. Ils réclament également des éclaircissements sur les motivations profondes de ce mouvement de protestation inattendu.

Jusqu’à présent, l’autorité de tutelle n’a publié aucun communiqué officiel. Ce silence alimente la confusion et l’inquiétude quant aux raisons exactes de la grève et aux mesures concrètes qui seront prises pour contenir cette crise majeure du transport public.

Face à cette situation critique, la SNTF s’est empressée de mettre en place des mesures d’urgence pour assurer un service minimum. Au milieu de la journée, quelques trains ont pu reprendre leurs trajets, notamment au niveau des banlieues Est et Ouest de la capitale, offrant une lueur d’espoir pour une partie des passagers bloqués.

Toutefois, la situation reste extrêmement tendue et incertaine sur le reste du réseau, laissant des milliers d’Algériens dans l’attente d’une résolution rapide de ce conflit social.