Chanvre : quels sont les bienfaits des graines de chanvre selon Michel Cymes ?

On peut rallonger son espérance de vie en adoptant un régime alimentaire sain. D’après une étude norvégienne, on pourrait gagner jusqu’à 10 ans d’espérance de vie en changeant ses habitudes alimentaires. Le régime optimal que les chercheurs conseillent est un régime riche en fruits, en légume, en légumineuse et en graines. Ainsi, même les graines de chanvre sont particulièrement intéressantes pour la santé, et c’est Michel Cymes qui l’explique.

La graine de chanvre c’est quoi ?

Lorsque l’on parle de chanvre, les idées reçues vont fuser et l’on va associer cela au cannabis. Il convient de bien différencier les choses. Le chanvre, est en réalité la plante sur laquelle on peut cultiver des fleurs, qui fumées auront des effets psychotropes. Le cannabis est le terme que l’on utilise pour désigner cette utilisation-là, mais la plante de chanvre a bien d’autres utilités. Elle était d’ailleurs cultivée en Europe depuis de nombreuses années pour ses fibres textiles. Ce n’est qu’une certaine variété de la plante, le cannabis indica qui est cultivé pour la consommation, que l’on connait aujourd’hui.

C’est ce que nous explique Michel Cymes, la graine de chanvre doit être bien distinguée, puisqu’elle est tout à fait saine. Elle ne contient absolument pas de THC, qui est la substance responsable des effets psychotropes. Comme de nombreuses graines, elle est bonne pour la santé et à consommer sans modération. À cause de la réputation du chanvre, on a tendance à l’oublier, mais elle est très bonne et l’on peut s’en procurer en toute légalité sur des boutiques spécialisées.

Les bienfaits nutritifs de la graine

Tout comme certaines graines, la graine de chanvre est particulièrement riche en protéines. Elle surpasse d’ailleurs largement l’apport en protéines d’un œuf par exemple. Elle contient également une forte dose d’oméga-3. Les oméga-3 sont des acides gras qui participent au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux dans son ensemble. En seulement deux cuillères de graines de chanvre, on peut couvrir les besoins en oméga-3 pour la journée. De plus, la graine de chanvre dispose également d’un très bon rapport entre oméga-3 et oméga-6. Les oméga-6 sont aussi des acides gras, plus présents dans nos aliments que les oméga-3. L’inconvénient est qu’il ne faut pas trop en consommer, ainsi trouver des aliments qui disposent d’un bon équilibre entre oméga-3 et oméga-6 est ce qui est de mieux pour la santé.

Ce n’est pas tout puisque les graines de chanvre sont aussi riches en vitamines E. La vitamine E est bénéfique puisqu’elle est anti-oxydante. Elle permet de protéger et de ralentir le vieillissement des cellules. Les graines de chanvre sont aussi riches en minéraux, en magnésium et en potassium. Le magnésium est un allié contre le stress et la fatigue notamment et le potassium permet de lutter contre la présence d’acidité dans le sang. Ce sont donc des véritables trésors en matière de bienfaits sur la santé.

Comment manger les graines de chanvre ?

Les graines de chanvre peuvent se manger en remplacement du soja par exemple. Il faut tout de même faire attention à décortiquer les graines de chanvre pour les consommer. On peut d’ailleurs les trouver directement décortiquées en vente. Cela est un avantage puisque l’écorce des graines est plus difficile à digérer.

On peut les consommer comme d’autres graines ou céréales, en association avec un yaourt, de la compote, du muesli ou des crudités. Les possibilités de recettes sont nombreuses. C’est un complément à bien des repas qui comme la plupart des graines. Si l’on n’aime pas consommer des graines, ce qui peut s’entendre, on peut aussi envisager l’huile de chanvre, produite à partir des graines et qui elle peut s’utiliser directement dans la salade ou en vinaigrette.