Infrastructures : L’Algérie lance de grands chantiers routiers à travers 8 wilayas

Dans le cadre du déploiement du programme d’aménagement et de modernisation pour l’année 2026, le secteur des travaux publics connaît une dynamique soutenue à travers l’ensemble du territoire national.

Sous l’impulsion directe du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, et en coordination étroite avec les autorités exécutives locales, une vaste série de chantiers a été engagée.

Ces interventions stratégiques visent l’extension, la réhabilitation et la mise en double voie des axes routiers majeurs, sans oublier la remise à niveau des infrastructures aéroportuaires.

Selon le communiqué publié par le ministère de tutelle, cette démarche globale ambitionne d’améliorer la viabilité du réseau routier national, de désenclaver les régions, de renforcer le maillage inter-wilayas et de garantir une fluidité accrue pour le transport des personnes et des marchandises.

Est : des chantiers d’envergure pour moderniser les axes névralgiques

À l’est du pays, l’effort d’aménagement se traduit par des chantiers d’envergure. Dans la wilaya de Souk Ahras, les équipes techniques enregistrent une progression notable dans la pose de la couche de roulement en béton bitumineux pour le premier lot du dédoublement de la Route Nationale 16.

Parallèlement, des travaux de renforcement et de traitement des tronçons dégradés sont menés sur la RN 16M, sur un linéaire s’étendant du point kilométrique 4+500 au point 8+900.

Plus au nord, la wilaya de Skikda voit le chantier de dédoublement de la RN 85 — reliant Ain Bouziane à Sidi Mezghiche sur 14,4 kilomètres — franchir des étapes décisives grâce aux opérations intensives de terrassement, d’assainissement et de rechargement de la chaussée.

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Dans la wilaya de Guelma, les interventions se concentrent sur le lot n°06 du dédoublement de la RN 20, où la pose de la couche d’asphalte et l’installation du séparateur central en béton se poursuivent à un rythme soutenu.

La modernisation des liaisons inter-régionales constitue également un pilier majeur de cette feuille de route. Dans la wilaya de Batna, le projet stratégique reliant la RN 88, aux limites de Khenchela, à la RN 03 avance de manière significative sur 56 kilomètres, parallèlement aux travaux de réhabilitation menés sur 13,5 kilomètres de la RN 03.

Cette même Route Nationale 03 fait l’objet d’un lancement officiel dans la wilaya d’El M’Ghair pour son dédoublement entre Tendla et Sidi Amrane via Djamaa, couvrant une distance de 20 kilomètres répartie sur deux lots.

Désenclavement et liaisons inter-régionales : coup d’accélérateur du Centre à l’Ouest

Sur un axe tout aussi stratégique, la wilaya de Béjaïa poursuit la modernisation des tunnels de Kherrata (T2 et T3) sur la RN 09, une opération fondamentale pour renforcer la sécurité routière et optimiser la traversée de ces ouvrages d’art très fréquentés.

L’ouest et le centre du pays bénéficient également de ces investissements structurants. Dans la wilaya d’Oran, le dédoublement de la RN 108 sur 12 kilomètres franchit un nouveau cap, promettant de raccorder directement l’autoroute Est-Ouest aux frontières de la wilaya d’Aïn Témouchent afin d’alléger la pression sur le trafic régional.

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Dans la wilaya de Bouira, les efforts se portent sur le réseau secondaire avec la modernisation du CW n°93 reliant Lakhdaria, Maala et Zbarbar sur 20 kilomètres, où l’application de la couche d’imprégnation est actuellement en cours.

Enfin, la préservation des infrastructures de transport s’étend au secteur aérien dans le Sud : la wilaya de Ghardaïa a achevé avec succès les travaux de maintenance de la piste de son aéroport et de ses annexes, garantissant ainsi le maintien de la sécurité aéronautique et la continuité des liaisons aériennes dans des conditions optimales.