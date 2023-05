Chanteuse et mannequin, Baraka Merzaia séduit l’ambassadrice US lors d’un concert privé

La talentueuse chanteuse et mannequin Baraka Merzaia a marqué l’ambassade des US d’Alger par sa présence. L’artiste, qui maîtrise plusieurs volets musicaux, s’est produite lors d’un concert privé devant l’ambassadrice et quelques autres invités.

Cette opportunité a été l’occasion pour la jeune femme de montrer la polyvalence de sa voix et sa capacité à aborder plusieurs genres différents.

Baraka Merzaia se produit à l’ambassade US : un concert trilingue pour Moore Aubin

L’ambassade des US organise un programme permettant à des artistes locaux de venir jouer devant un public restreint. Baraka Merzaia, le mannequin populaire, est une des premières à se produire devant Moore Aubin, l’ambassadrice des US en Algérie.

Baraka est connue non seulement pour son timbre vocal, mais aussi pour sa beauté. Elle réussit à décrocher le titre de Miss Talent en 2019 et devient le nouveau visage de sud algérien.

La jeune femme séduit les membres du public de l’ambassade avec sa voix angélique. Elle choisit d’interpréter à cet effet 3 titres, dans 3 langues différentes : l’espagnol, l’algérien (Darija) et l’anglais. Baraka début son concert avec une jolie balade en espagnol, langue qu’elle maîtrise à la quasi-perfection de par ses études universitaires. Elle charme aussi la présence avec sa version revisitée du titre « Zina » d’Amine Babylone.

Baraka Merzaia et DJ Snake , bientôt un featuring ?

Hormis l’ambassadrice US, Baraka compte plusieurs personnalités influentes dans son carnet d’adresses. La jeune femme est notamment amie avec le célèbre DJ Snake, auteur et producteur franco-algérien.

Cette dernière rejoint ainsi le DJ et l’acteur et producteur Merouane Guerrouabi à l’occasion d’un dîner dans la capitale ce mardi. Soirée dont elle postera plus tard des clichés qui feront le buzz sur les réseaux sociaux.