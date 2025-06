« Changing Diabetes in Children », nouvelle initiative pour les enfants atteints de diabète de type 1

Une nouvelle étape a vu le jour dans la lutte contre le diabète infantile en Algérie. Le Ministère de la Santé et Novo Nordisk Algérie ont officiellement lancé le projet Changing Diabetes® in Children (CDIC), lors du congrès annuel de la Société Algérienne d’Endocrinologie et Diabétologie Pédiatrique (SAEDP). Cette initiative mondiale vise à renforcer les soins prodigués aux enfants et jeunes adultes atteints de diabète de type 1, et à en améliorer l’accessibilité dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Déployée dans plus de 30 pays depuis 2009, l’initiative Changing Diabetes in Children est le fruit d’un partenariat public-privé entre Novo Nordisk et ses partenaires à travers le monde. En Algérie, elle ambitionne d’apporter un soutien concret aux enfants diabétiques, en rapprochant les soins essentiels de ceux qui en ont le plus besoin, tout en renforçant les capacités de diagnostic et de traitement à l’échelle locale et nationale.

Une action commune entre acteurs publics et privés

Ainsi, la direction de la prévention et de la promotion de la santé du Ministère de la Santé et Novo Nordisk Algérie mettront en œuvre le programme conjointement. Deux axes majeurs structureront cette action :

L’éducation et le soutien des patients ;

La formation médicale continue à destination des professionnels de la santé.

Pour le Dr Djamel Fourar, Directeur Général de la Prévention et de la Promotion de la Santé au Ministère de la Santé, cette collaboration marque un tournant significatif dans les politiques de santé publique : « Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer aujourd’hui le lancement de Changing Diabetes in Children, une initiative innovante qui s’inscrit pleinement dans notre engagement à long terme en faveur de la prévention et de la promotion de la santé. »

« Ce programme répond à un besoin réel en matière de prise en charge du diabète de type 1 chez les enfants et les jeunes adultes. Il reflète notre vision stratégique : protéger les générations futures contre les maladies chroniques, notamment le diabète, et améliorer durablement la qualité des soins de santé en Algérie », a-t-il poursuivi.

🟢À LIRE AUSSI : Deux chercheuses algériennes révolutionnent la médecine et l’environnement avec leurs inventions

Par ailleurs, Dr Fourar a également souligner l’importance d’une sensibilisation élargie, qui implique aussi bien les familles que les établissements scolaires, les éducateurs sportifs et même les enfants eux-mêmes. « En renforçant cet accompagnement, nous posons les bases d’une meilleure prévention, d’un diagnostic plus précoce et d’une gestion plus efficace de la maladie », a-t-il encore affirmé.

De son côté, le Directeur Général de Novo Nordisk Algérie, Hamza Benharkat, s’est félicité pour cette collaboration : « Nous sommes honorés d’introduire cette initiative mondiale de Novo Nordisk en Algérie. En collaborant avec le ministère de la Santé, et plus particulièrement avec la direction de la prévention, nous contribuons à améliorer la vie des enfants atteints de diabète de type 1. »

À cet effet, il a affirmé que ce projet s’inscrivait pleinement dans la mission de l’entreprise : « Changing Diabetes in Children représente une autre contribution significative à notre engagement de vaincre les maladies chroniques grâce à des solutions innovantes et durables. »

Diabète de type 1 : une urgence silencieuse

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune chronique qui affecte la capacité du corps à produire de l’insuline, une hormone vitale à la régulation du glucose sanguin. Non diagnostiquée ou mal prise en charge, cette pathologie peut entraîner de graves complications, voire une issue fatale.

À ce jour, il n’existe ni prévention ni traitement curatif. Le seul moyen efficace de contrôler la maladie est un traitement à vie reposant sur des injections quotidiennes multiples d’insuline.

Selon la Fédération Internationale du Diabète (FID), plus de 1,2 million de jeunes de moins de 20 ans vivent avec le diabète de type 1 dans le monde, et près de 184 100 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Dans les pays à ressources limitées, les enfants sont souvent mal diagnostiqués ou ne bénéficient pas d’un suivi médical adéquat.

Avec le lancement de cette initiative en Algérie, le Ministère de la Santé et Novo Nordisk Algérie posent les jalons d’une réponse coordonnée, à la fois médicale, éducative et humaine, à une maladie qui impacte durablement la vie des jeunes patients. Cette coopération est une illustration concrète de ce que peuvent accomplir les partenariats public-privé lorsqu’ils sont au service de la santé des enfants.

À propos de Novo Nordisk

Fondée en 1923 et basée au Danemark, Novo Nordisk est une entreprise mondiale de référence dans le domaine des soins de santé. Forte d’un héritage centré sur la lutte contre le diabète, elle s’engage à impulser le changement pour vaincre les maladies chroniques graves. Cet engagement se traduit par des avancées scientifiques majeures, un meilleur accès aux traitements, ainsi que des efforts constants pour prévenir, et un jour guérir, ces pathologies. Novo Nordisk compte environ 77 400 collaborateurs à travers 80 pays, et ses produits sont présents dans près de 170 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : novonordisk.com.