Changer d’employeur en France : la période passe de 12 à 6 mois, et pour les Algériens ?

Depuis le 30 octobre 2026, un décret réduit de douze à six mois une période sensible pour les salariés étrangers. Seule une rupture du contrat dans les six mois suivant l’embauche permet désormais de refuser le premier renouvellement pour ce motif. Pour les Algériens titulaires d’un certificat « salarié », tout changement d’employeur impose toujours une démarche du nouvel employeur.

Changement d’employeur : ce que change le décret du 26 octobre 2026

Le décret du 26 octobre 2026, publié au Journal officiel du 29 octobre, modifie plusieurs règles du séjour et du travail des étrangers. Il s’applique depuis le 30 octobre. Il touche notamment les délais de réponse des préfectures, la perte d’emploi et le changement d’employeur.

Jusqu’ici, la préfecture pouvait refuser le premier renouvellement si le contrat avait pris fin dans les douze mois suivant l’embauche. Le décret ramène cette période à six mois, en modifiant l’article R. 5221-36 du code du travail. Ce motif de refus ne joue pas en cas de perte involontaire d’emploi. Le décret l’écarte aussi en cas de violation grave, par l’employeur, des conditions de travail.

Contrairement à une idée répandue, cette règle n’interdit pas de changer d’employeur pendant six mois. Elle fragilise seulement le premier renouvellement du titre si le premier contrat prend fin trop tôt. Un changement d’emploi reste possible, à condition que le nouvel employeur obtienne une autorisation de travail.

Certificat de résidence « salarié » : le régime particulier des Algériens

Les Algériens ne relèvent pas du droit commun pour leur séjour en France. L’accord franco-algérien de 1968 prévoit un certificat de résidence d’un an portant la mention « salarié ». L’Algérien l’obtient sur présentation d’un contrat de travail visé par l’administration.

Ce certificat vaut autorisation de travail, ce qui rapproche les Algériens des règles du code du travail. Nous l’expliquions déjà à propos de la perte d’emploi des Algériens. Le décret du 26 octobre ne mentionne toutefois pas les certificats de résidence algériens. Avant de quitter un emploi dans les six mois suivant l’embauche, mieux vaut donc faire vérifier sa situation par un avocat.

D’autres titres offrent plus de souplesse. Le certificat de résidence de dix ans et le certificat « vie privée et familiale » permettent de travailler sans autorisation de travail. Leurs titulaires peuvent donc changer d’employeur sans démarche particulière de ce point de vue.

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Changer d’employeur avec un certificat « salarié » : la démarche du nouvel employeur

La règle de base reste la même : c’est l’employeur qui demande l’autorisation de travail, et non le salarié. Le code du travail le prévoit expressément à son article R. 5221-1. Un Algérien titulaire d’un certificat « salarié » doit donc compter sur son futur employeur pour lancer la démarche.

Le nouvel employeur dépose la demande en ligne sur l’ANEF, avant la prise de poste. Commencer à travailler sans cette autorisation expose le salarié comme l’employeur à de sérieuses difficultés. Mieux vaut attendre l’accord de l’administration avant de commencer.

Les délais d’instruction varient selon les départements et la nature du poste. Avant de signer un nouveau contrat, mieux vaut vérifier sa situation sur service-public.fr ou auprès d’un avocat. Une démission trop rapide peut laisser le salarié sans emploi ni autorisation.

Renouvellement du certificat de résidence : le risque d’un changement non régularisé

Un changement d’employeur sans nouvelle autorisation pèse lourdement au moment du renouvellement. En avril 2026, le Conseil d’État a jugé incomplète une demande de renouvellement « salarié » sans autorisation de travail. La préfecture peut refuser de l’enregistrer, et ce refus ne peut même pas être contesté devant le juge, selon cette décision du 21 avril 2026. Elle concerne une carte « salarié » de droit commun, mais les Algériens ont tout intérêt à appliquer la même prudence.

Lors du premier renouvellement, un emploi dans un métier ou une zone géographique différents entraîne aussi un nouvel examen du dossier. L’article R. 5221-35 du code du travail applique alors les mêmes critères qu’à une première autorisation de travail. La demande de renouvellement se dépose dans le courant du deuxième mois précédant l’expiration du titre, avec l’autorisation du nouvel employeur.

Un refus de renouvellement peut s’accompagner d’une obligation de quitter le territoire français. D’où l’importance d’anticiper les frais et les délais du renouvellement du certificat de résidence. Le nombre de certificats délivrés aux Algériens fait d’ailleurs l’objet d’un suivi attentif.

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Perte d’emploi et changement de statut : les autres situations

Le décret renforce aussi la protection des salariés qui perdent involontairement leur emploi. S’ils retrouvent un employeur pendant cette période, ils peuvent rester en France le temps de l’instruction de la nouvelle autorisation. Une prolongation de trois mois est prévue dans certains cas d’exploitation grave au travail. Les conditions varient selon le titre détenu : mieux vaut se renseigner avant toute démarche.

Les jeunes diplômés algériens suivent, eux, un parcours propre. Ils passent du certificat de résidence « étudiant » au certificat « salarié » prévu par l’accord de 1968, avec un contrat de travail visé. D’autres pistes de régularisation par le travail font aussi débat, comme un titre de séjour de quatre ans.

Changer d’employeur en France : ce qu’il faut retenir

Le changement : une rupture du contrat dans les six mois suivant l’embauche, et non plus douze, peut justifier un refus du premier renouvellement.

une rupture du contrat dans les six mois suivant l’embauche, et non plus douze, peut justifier un refus du premier renouvellement. Les exceptions : perte involontaire d’emploi et, désormais, violation grave des conditions de travail par l’employeur.

perte involontaire d’emploi et, désormais, violation grave des conditions de travail par l’employeur. Pas d’interdiction : changer d’employeur reste possible avant six mois, avec une nouvelle autorisation de travail.

changer d’employeur reste possible avant six mois, avec une nouvelle autorisation de travail. Certificat algérien « salarié » : le nouvel employeur demande l’autorisation de travail sur l’ANEF, avant la prise de poste.

le nouvel employeur demande l’autorisation de travail sur l’ANEF, avant la prise de poste. Certificats de dix ans et « vie privée et familiale » : pas d’autorisation de travail nécessaire.

pas d’autorisation de travail nécessaire. Renouvellement : sans autorisation correspondant au poste, la préfecture peut refuser d’enregistrer le dossier.

En pratique

Qui : salariés algériens titulaires d’un certificat de résidence « salarié » qui changent d’emploi.

salariés algériens titulaires d’un certificat de résidence « salarié » qui changent d’emploi. Démarche : demande d’autorisation de travail par le nouvel employeur sur l’ANEF.

demande d’autorisation de travail par le nouvel employeur sur l’ANEF. Moment : avant la prise de poste, et dans le deuxième mois précédant l’expiration du titre pour le renouvellement.

avant la prise de poste, et dans le deuxième mois précédant l’expiration du titre pour le renouvellement. À éviter : démissionner ou commencer un nouveau poste avant d’avoir obtenu l’autorisation.

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