Changement des heures de travail dans 20 wilayas du pays pour cet été 2023

Le ministère du Travail et de l’Emploi a récemment adressé une correspondance aux responsables de l’emploi des wilayas du sud algérien, notamment Adrar, Laghouat, Biskra, Bechar, Tamanrasset, Ouargla, Ilizi, Tindouf, El Oued, Ghardaia, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Jalal, Beni Abbas, In Salah, In Ghazam, Touqart, Djanet al-Mughayyir et al-Maneaa.

Cette correspondance portait sur la fixation des horaires de travail pour la période estivale. Elle traite de l’organisation du temps de travail et de sa répartition dans le secteur des institutions et administrations publiques.

Les horaires de travail pour les wilayas mentionnées ci-dessus ont été établis comme suit, du 1er juin au 30 septembre : de 7h00 à 12h00 le matin, puis de 12h30 à 15h00 l’après-midi.

De plus, une pause de trente minutes est prévue entre les périodes du matin et de l’après-midi pour permettre aux employés de se reposer.

Un accord prometteur signé entre Feraal et un consortium chinois pour des partenariats en Algérie

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue samedi dernier au siège de la wilaya de Tindouf, une convention de partenariat a été officiellement signée entre l’Entreprise nationale de fer et de l’acier (Feraal) et le consortium chinois CMH. Cette collaboration a pour objectif de créer deux sociétés mixtes algéro-chinoises, comme l’annonce un communiqué du ministère de l’Énergie et des Mines.

La première société sera chargée de l’exploitation de la mine de Gara Djebilet, située à Tindouf, tandis que la seconde aura pour responsabilité la transformation des minerais de fer extraits de la mine en matériaux semi-finis, plus précisément des dalles, dans la wilaya de Béchar.

La convention a été signée en présence de plusieurs personnalités, dont Ahmed Benabbes, PDG de Feraal, Zhou Zhipeng, président de CMH, Mohamed Sakhr Harami, PDG du groupe public Manadjim El Djazair « Manal », Nadjiba Bourenane, directrice générale des mines au ministère de l’Énergie et des Mines, ainsi que Mohamed Mokhbi, wali de Tindouf.