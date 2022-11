Changement de programmes : Air Algérie lance un rappel aux voyageurs

Le secteur du transport aérien se doit de répondre aux exigences des clients et donc de proposer le service le plus qualitatif possible.

De ce fait les différentes compagnies aériennes proposent les meilleures offres possibles afin de satisfaire les voyageurs.

C’est dans ce contexte que la compagnie aérienne nationale Air Algérie a communiqué sur la mise en place d’un système visant à améliorer l’information des clients. En effet, Amine Andaloussi, chargé de la Communication chez Air Algérie a révélé cette initiative et son importance ce vendredi 4 novembre 2022.

Il a expliqué que les passagers seront informés dès changements quant aux horaires de leurs vols par téléphone. C’est pour cela qu’ils doivent donc communiquer les bons numéros.

Programme d’hiver : Air Algérie se prépare

Selon le média arabophone Ennahar, la compagnie nationale a déjà préparé son programme d’hiver et commence à le mettre en place, ce qui risque plusieurs changements dans les horaires de vols. C’est là qu’intervient la nouvelle initiative précédemment énoncée. Les voyageurs sont donc tenus au courant des différents ajustements effectués par la compagnie aérienne par téléphone.

Le décalage que crée la transition entre les programmes liés aux différentes saisons a déjà impacter l’expérience client dans d’autres wilayas, car en voulant avertir les voyages la compagnie n’a pas eu accès aux bons numéros de téléphone.

C’est pour cela qu’ils doivent donc communiquer les bons numéros. Il insiste sur ce point, au vu des désagréments créés précédemment.

Aéroport de Paris : Air Algérie annonce un changement de terminal

La compagnie aérienne nationale a relevé, grâce à un communiqué rendu public le jeudi 3 novembre 2022 un changement qui devrait intéresser l’ensemble des personnes en direction de l’aéroport Charles-De-Gaulle, en France.

Air Algérie annonce donc le transfert de ses vols à partir du terminal T2C vers le terminal 1 à partir du 5 décembre prochain à cause de travaux effectué sur le terminal T2C.