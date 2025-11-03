Changement de programme chez Algérie Ferries : perturbations sur la ligne Alger–Marseille

Pour des raisons organisationnelles, la compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, a modifié son programme de traversées entre Alger et Marseille. Deux voyages initialement prévus pour ce début de ce mois de novembre 2025 sont reportés de quelques jours.

L’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV), également connue sous le nom commercial d’Algérie Ferries, a annoncé le report de deux traversées pour cette semaine. Ce changement, communiqué ce lundi 3 novembre, concerne les voyages entre les ports d’Alger et de Marseille, qui devaient être assurés par le navire Badji Mokhtar III.

Le transporteur maritime a justifié ces changements par « des mesures purement organisationnelles« . La compagnie a également présenté ses excuses aux voyageurs affectés par ces changements, les invitant à consulter le nouveau programme.

Algérie Ferries annule deux traversées vers Marseille

En effet, le navire Badji Mokhtar III voit ses deux traversées modifiées comme suit :

Le voyage Marseille – Alger : initialement prévu pour le mercredi 5 novembre 2025 à 16 h 00, le départ est reporté au samedi 8 novembre 2025 à 16 h 00.

La traversée Alger – Marseille : Prévue pour le 6 novembre, cette liaison aura désormais lieu le lundi 10 novembre 2025 à 10 h 00 du matin.

L’ENTMV demande à ses passagers de prendre note de ces nouvelles dates pour leur embarquement et d’y conformer strictement.

Des billets vers Alicante en promotion chez Algérie Ferries

Après le succès de ses promotions sur les liaisons vers la France (Marseille), Algérie Ferries (ENTMV) lance une nouvelle opération de réduction de prix depuis le samedi 18 octobre. Cette fois, la compagnie maritime nationale casse les prix sur les traversées à destination d’Alicante en Espagne, au départ des ports d’Alger et d’Oran. Ces offres s’appliquent aussi bien aux voyages en aller simple qu’en aller-retour et incluent également le transport de véhicules (tourisme ou utilitaire).

Pour un aller simple vers Alicante, les prix de base sont fixés à partir de 10 520 dinars algériens pour un passager seul en fauteuil. Les tarifs minimums augmentent pour ceux voyageant avec un véhicule : 27 520 DZD pour une voiture de tourisme et 35 020 DZD pour un véhicule utilitaire. En aller-retour, les prix débutent à 20 020 DZD, atteignant respectivement 54 020 DZD et 69 020 DZD pour l’embarquement d’un véhicule de tourisme ou d’un fourgon. Cette offre est jugée particulièrement avantageuse pour les transporteurs et les professionnels de la micro-importation.

Auparavant, Algérie Ferries avait déjà mis en place une campagne promotionnelle vers Marseille (France), au départ d’Alger, Skikda et Oran. En effet, ces tarifs étaient présentés comme des forfaits « tout inclus« , couvrant la traversée, le véhicule et les repas à bord, visant notamment la diaspora.

