Changement de gouvernement : qui sont les 4 nouveaux ministres nommés par Tebboune ?

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce dimanche à un vaste remaniement ministériel touchant plusieurs secteurs clés. Ce changement vise à insuffler une nouvelle dynamique au gouvernement et à renforcer l’efficacité de l’action publique. Parmi les nominations marquantes, on retrouve Zohir Bouamama au ministère de la Communication, Amal Abdelatif au Commerce intérieur, Mohamed Esseddik Aït Mesoudane à la Santé et Nassima Arhab à la Formation et à l’Enseignement professionnels.

Zohir Bouamama, nouveau ministre de la Communication

Zohir Bouamama succède à Mohamed Meziane. Professeur d’université et chercheur reconnu en sciences politiques et relations internationales, il a enseigné à l’université de Tipaza et à d’autres institutions, dont l’université Badji Mokhtar d’Annaba et l’Institut diplomatique algérien. Titulaire d’un doctorat en sciences politiques obtenu à l’université d’Alger, il est également un analyste politique de renom.

Conseiller du président pour les affaires politiques depuis mai 2025, il a contribué à rapprocher la présidence de la jeunesse, de la société civile et des partis politiques. Originaire de Skikda, Bouamama est apprécié pour ses travaux académiques et ses interventions sur les grandes questions nationales et internationales.

Amal Abdelatif, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché

Amal Abdelatif prend la relève de Tayeb Zitouni à la tête du commerce intérieur. Experte en fiscalité, elle est diplômée de l’Institut d’économie douanière et fiscale de Kolea. Elle a dirigé la Direction générale des impôts depuis février 2020 et avait auparavant occupé le poste de sous-directrice des contentieux au sein de la même structure.

Sa nomination illustre la volonté de renforcer la rigueur et la transparence dans la régulation du marché national, un enjeu majeur pour la stabilité économique du pays.

Mohamed Esseddik Aït Mesoudane, ministre de la Santé

Professeur et chirurgien de formation, Mohamed Esseddik Aït Mesoudane succède au portefeuille de la Santé. Il a été chef du service de cardiologie à l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger et directeur central au ministère de la Santé. Il a aussi présidé le Conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité sanitaire.

Universitaire respecté, il a contribué à la recherche médicale en cardiologie avec de nombreuses publications dans des revues scientifiques internationales. Son profil alliant expertise clinique et expérience administrative le place au cœur des réformes attendues dans le secteur de la santé.

Nassima Arhab, ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels

Nouvelle figure féminine du gouvernement, Nassima Arhab apporte son expérience dans l’économie de la connaissance et l’innovation. Elle a été directrice des incubateurs au ministère de l’Économie de la connaissance, puis secrétaire générale du même département.

Elle a également exercé comme secrétaire générale de la Conférence africaine des start-up. Sa carrière est marquée par un engagement constant en faveur de l’entrepreneuriat et de l’accompagnement des jeunes talents. Son arrivée à la Formation et à l’Enseignement professionnels reflète la volonté d’adapter la formation aux besoins du marché et d’encourager l’esprit d’innovation.