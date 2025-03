Changement dans le dossier AADL 3 : l’extrait de naissance obligatoire pour cette catégorie

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), a procédé à une mise à jour de sa plateforme numérique dédiée aux souscripteurs du programme AADL.

Désormais, lors de leur connexion, les inscrits reçoivent une notification les invitant à télécharger leur acte de naissance. Cette mise à jour concerne spécifiquement la catégorie des divorcées.

Rappelons que le ministre du Logement, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, avait annoncé plus tôt que la deuxième phase du processus – incluant l’ouverture des comptes des inscrits à AADL 3, le téléchargement et l’envoi des dossiers – n’avait pas de date limite fixée.

Le ministre a réaffirmé que cette opération restait ouverte et se poursuivrait jusqu’à ce que tous les bénéficiaires aient pu finaliser leur inscription.

AADL 3 : Les raisons qui peuvent vous exclure définitivement du programme

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a établi des critères d’éligibilité stricts, et le non-respect de ces conditions peut entraîner l’exclusion pure et simple du programme.

En effet, l’AADL a mis en place un processus de sélection méticuleux afin de garantir que les logements soient attribués aux citoyens qui en ont réellement besoin. Cette rigueur vise également à prévenir les fraudes et les abus.

Voici donc, les principaux motifs de rejet à connaître absolument

Revenus non conformes : Les candidats doivent justifier d’un revenu mensuel familial compris entre 24 000 et 120 000 dinars algériens. Tout écart par rapport à cette fourchette est éliminatoire.

Absence de justificatif de revenus : Un relevé de salaire du mois de juin 2024 est obligatoire pour le souscripteur et son conjoint.

Non-affiliation à la sécurité sociale : L’inscription à la CNAS ou à la CASNOS en juin 2024 est une condition sine qua non.

Adresse non conforme : Le certificat de résidence doit correspondre à l’adresse indiquée lors de l’inscription.

Problèmes liés au compte AADL 3 : Un compte non activé ou des informations non validées peuvent entraîner l’annulation de la souscription.

Possession d’un bien immobilier : Les personnes possédant déjà un logement, un terrain constructible ou ayant bénéficié d’une aide de l’État sont exclues.

Non-respect de l’âge légal : L’AADL exige un âge minimum pour la souscription.

Non-paiement des tranches exigées : Le non-paiement des cinq tranches, le refus de la remise des clés ou la cession du logement entraînent la perte des droits.

Dossier incomplet ou non envoyé via la plateforme : Tout dossier incomplet ou non transmis via la plateforme AADL 3 est automatiquement rejeté.

Il est donc crucial pour les candidats de s’assurer qu’ils remplissent toutes les conditions requises et de fournir un dossier complet et conforme. La moindre erreur ou omission pourrait leur coûter leur place dans ce programme tant convoité.

