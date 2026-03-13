Changement brutal des conditions météo en Algérie : que nous réserve le temps dès ce vendredi 13 mars ?

Les météorologues alertent sur l’arrivée d’une puissante perturbation atmosphérique sur l’ensemble du nord du pays à partir de dimanche prochain. Selon les modèles numériques de prévision, cet épisode s’accompagnera de pluies très abondantes, de chutes de neige significatives et de vents violents, le tout sous l’effet d’une masse d’air froid entraînant des températures particulièrement basses.

Avant l’arrivée de cette perturbation, le temps restera ensoleillé à partiellement nuageux ce vendredi 13 mars, avec la formation de brouillard sur une grande partie des côtes nationales, pouvant réduire la visibilité localement. Cette accalmie relative signera la fin d’une semaine déjà marquée par des conditions météorologiques instables dans plusieurs régions.

Même si le ciel s’annonce en partie dégagé dans de nombreuses régions ce vendredi, les pluies orageuses risquent de se maintenir dans plusieurs wilayas du pays. Selon l’ONM, les zones les plus concernées par ces précipitations localisées incluent Alger, Sidi Bel Abbès, Souk-Ahras, Ouargla, Tipaza, El Oued, Tissemsilt, Timimoun, In-Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaïa, Touggourt, M’Sila et Bordj Badji Mokhtar.

Cette alerte météo concerne aussi les wilayas de Tiaret, Mila, Tamanrasset, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Tizi Ouzou, Chlef, Batna, Mostaganem, Tindouf, Annaba, Sétif, Djanet, Aïn Témouchent, Djelfa, Illizi, Tlemcen, Constantine, Skikda, El Bayadh, El M’ghair, Jijel, Khenchela, Aïn Defla, Médéa, Biskra, El Tarf, Adrar, Saïda, Naâma, Boumerdès, Bouira, Mascara, Ouled Djellal, Oran et Blida.

Prévisions météo en Algérie : retour du mauvais temps dès samedi soir ?

Par ailleurs, l’arrivée d’une puissante perturbation atmosphérique risque d’affecter un large évantail de wilayas. Cette instabilité devrait durer au moins jusqu’au mardi suivant, affectant non seulement les régions nord, mais aussi le nord du Sahara, les oasis et le sud-ouest du pays. Les prévisions détaillées indiquent que certaines wilayas connaîtront des pluies orageuses intenses, dépassant 50 mm et atteignant localement jusqu’à 60 mm.

Parmi les zones concernées figurent Oran, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mecheria, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Aïn Sefra, Alger, Blida, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, M’Sila, Béjaïa, Boumerdès, Boussaâda, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Khenchela, Tébessa, Ouled Djellal, Laghouat, El Oued, Touggourt, Ghardaïa, Ouargla et El Menia. Ces pluies sont à prévoir à partir de la nuit de samedi à dimanche.

Alerte météo en Algérie : la neige sera-t-elle au rendez-vous ?

Les cartes de suivi météorologique prévoient également d’importantes chutes de neige sur la majorité des reliefs de l’ouest, du centre et de l’est situés entre 1000 et 1200 mètres d’altitude. L’épaisseur de la neige devrait varier entre 10 et 15 cm, rendant la circulation sur certaines routes de montagne particulièrement délicate. Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa et les hauts plateaux de l’est seront particulièrement exposées à cet épisode hivernal.

Face à ce scénario météo, les services de l’ONM recommandent une prudence maximale, notamment pour les automobilistes et les habitants des zones montagneuses et désertiques. Les pluies abondantes et les chutes de neige peuvent entraîner des perturbations de la circulation et des accumulations d’eau, tandis que les rafales de vent et le froid marqué nécessitent d’adapter les activités quotidiennes.