Changement à la tête du RCD, Atmane Mazouz élu président du parti

Ces 3 et 4 juin 2022, se tient le 6ème congrès du parti du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD). C’est lors de ce dernier, que Atmane Mazouz a été élu président du RCD et succède donc à Mohcine Belabbas.

Le nouveau président du RCD, a obtenu 374 voix sur les 674 congressistes qui y ont participé. Il passe donc devant son adversaire, qui lui a obtenu 300 voix.

Qui est Atmane Mazouz ?

Pour rappel, Atmane Mazouz, est un ancien député et membre du secrétariat national chargé de la communication du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD).