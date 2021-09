Changement à la tête des Services de Santé de l’armée

Le mouvement ayant touché le ministère de la Défense se poursuit. Après le limogeage du général-Major Maddi Boualem de la tête de la Communication de l’armée, aujourd’hui c’est au tour des Services de Santé Militaire de connaître un changement.

En effet, le Général-Major Souid Mohamed El-Bachir a été installé dans les fonctions de Directeur Central des Services de Santé Militaire par intérim, en remplacement du Général-Major Bendjelloul Abdelkader, qui a bénéficié de son droit à la retraite.

La cérémonie d’installation du nouveau responsable des Services de Santé Militaire a eu lieu, ce samedi 11 septembre. Elle a été présidée par Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, le Général-Major Mohammed Salah Benbicha.

Les instructions du SG du MDN

Lors de la cérémonie d’installation, le secrétaire général du MDN a donné une série d’instructions aux cadres de la Direction Centrale de la santé militaire, à leur tête le Général-Major Souid Mohamed El-Bachir.

« À cette occasion, le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale a donné des orientations et des instructions aux cadres de cette Direction Centrale, portant, en substance, sur la nécessité de la poursuite des efforts, pour la promotion de la santé militaire aux niveaux escomptés, et ce, à travers l’amélioration des conditions de prise en charge médicale multiforme, des personnels de l’armée et leurs ayants-droit, la préservation des matériels et équipements médicaux mis à disposition, ainsi que le maintien d’une disponibilité permanente, pour soutenir le secteur de la santé civile, notamment en périodes d’épidémies, de catastrophes et de risques majeurs », lit-on dans le communiqué du MDN sanctionnant cette cérémonie.