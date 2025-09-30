Changement à la tête de l’Opéra d’Alger : Abdelkader Bouazara relevé de ses fonctions

La scène culturelle algérienne connaît un nouveau tournant. Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, ce mardi, la fin des fonctions du directeur général de l’Opéra d’Alger, Abdelkader Bouazara. L’information a été rendue publique à travers un communiqué diffusé sur la page officielle Facebook du ministère.

Selon la même source, la tutelle a confié la gestion de l’établissement au secrétaire général de l’Opéra, Farid Khaous, qui assurera l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur. Le communiqué ne précise pas les raisons de ce changement à la tête de l’institution culturelle, qui demeure l’un des symboles majeurs de la vie artistique en Algérie.

Nommé en décembre 2023, Abdelkader Bouazara avait succédé à Fatma Zohra Namous Snoussi, partie à la retraite après plusieurs années de service. Son passage à la direction de l’Opéra d’Alger aura été relativement court, ne durant que quelques mois.

Une carrière riche dans le domaine musicale

Avant de prendre la tête de l’Opéra, Bouazara a occupé plusieurs postes de responsabilité dans le paysage musical algérien. Il a dirigé l’Orchestre symphonique national et l’Institution national supérieur de musique, en plus d’avoir assuré la fonction de commissaire du Festival culturel international de musique symphonique. Ces expériences témoignent de son ancrage dans la scène artistique et de son rôle dans la promotion de la musique classique en Algérie.

L’Opéra d’Alger, inauguré en 2016, est devenu un espace incontournable pour les grandes productions artistiques, accueillant spectacles, concerts et fetivals nationaux ainsi qu’internationaux. Le choix du futur directeur sera donc déterminant pour poursuivre la mission de rayonnement culturel de l’institution et renforcer sa place dans le paysage artistique algérien.

Lancement de la Semaine du cinéma russe à Alger : une immersion culturelle et cinématographique

La salle Ibn Zeydoun, à Alger, a accueilli dimanche soir l’ouverture officielle de la Semaine du cinéma russe, un événement culturel organisé par l’ambassade de Russie en Algérie en collaboration avec le Diwan Riadh El Feth.

La cérémonie a débuté par la projection du film dramatique russe « Le Défi » (2023), réalisé par Klim Shipenko. L’œuvre retrace l’histoire d’une chirurgienne envoyée en mission sur la Station spatiale internationale afin de sauver la vie d’un cosmonaute. Ce long-métrage, considéré comme le premier film de fiction tourné dans l’espace avec la participation de véritables cosmonautes, met en vedette l’actrice et astronaute Ioulia Peressild dans le rôle principal d’Evguenia Belyaeva.

La soirée d’ouverture s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de Russie en Algérie, Alexeï Solomatine, de membres du corps diplomatique accrédités à Alger, ainsi que d’un public composé de passionnés de cinéma et de culture russe.

La Russie à l’honneur : un pont culturel par le cinéma

Au-delà des projections, ce rendez-vous cinématographique se veut un espace de rapprochement culturel entre l’Algérie et la Russie. L’ambassadeur Solomatine a souligné dans son intervention que « le cinéma est une passerelle universelle permettant aux peuples de mieux se connaître », insistant sur l’importance des échanges artistiques et culturels entre les deux pays.

Du côté algérien, les organisateurs ont mis en avant la valeur pédagogique et artistique de cette initiative, qui permet au public local de découvrir des œuvres inédites, tout en s’ouvrant à de nouvelles esthétiques cinématographiques. Le choix des films, allant du drame à l’aventure, reflète la diversité et la richesse du cinéma russe contemporain.

Parmi les films programmés figurent également « En route » (2023), « Vers l’aventure » (2025) et « Les chiens de l’opéra » (2023), autant d’œuvres qui témoignent de la créativité et de l’évolution de l’industrie cinématographique russe.

Un rendez-vous culturel attendu

Les projections, qui se poursuivront jusqu’au 3 octobre à la salle Ibn Zeydoun, attirent un public varié : étudiants en cinéma, cinéphiles, diplomates et simples curieux. Tous saluent une manifestation qui enrichit le calendrier culturel algérien et consolide le dialogue interculturel entre Alger et Moscou.