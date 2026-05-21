Changement à la tête de la DGSI : Zahi Mounir prend les commandes

Changement majeur à la tête des services de renseignement intérieur algériens. Le Général-major Zahi Mounir a été officiellement installé ce jeudi 21 mai 2026 dans ses fonctions de Directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), succédant ainsi au Général-major Abdelkader Aït Ouarabi.

Selon un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale (MDN), la cérémonie d’installation a été présidée en fin de journée par le Général d’armée Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) et ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale.

C’est au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, que le Général d’armée Saïd Chanegriha a supervisé l’investiture officielle du nouveau patron de la sécurité intérieure. Le rituel militaire solennel marque ainsi la transition officielle des pouvoirs au sommet de cette institution clé pour la stabilité du pays.

Rigueur et dévouement : Les exigences du Chef d’état-major

Prenant la parole devant les cadres et les hauts responsables de cette direction jugée particulièrement « sensible », le Général d’armée a tenu à fixer le cap pour les mois à venir.

Il a ainsi délivré une série d’instructions et de directives stratégiques aux personnels de la DGSI, les appelant au don de soi à travers le déploiement de davantage d’efforts dévoués et constants au service exclusif de la patrie.

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Il a également insisté sur le respect plein et rigoureux de l’ensemble des missions de protection dévolues à la direction, tout en prônant une culture de l’« excellence » qui exige de faire preuve de toute la persévérance indispensable et de la rigueur requise face aux défis sécuritaires actuels.

Formalisation de la passation de consignes

Conformément aux traditions et protocoles de l’institution militaire, le Général d’armée Saïd Chanegriha a ensuite supervisé la cérémonie de signature du procès-verbal de passation de consignes entre le directeur sortant, le Général-major Abdelkader Aït Ouarabi, et son successeur, le Général-major Zahi Mounir.

La cérémonie s’est clôturée par la signature, par le chef d’état-major, du Livre d’or de la Direction générale de la sécurité intérieure.

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