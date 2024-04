Changement à la JSK : Cheloul démissionne, El Hadi Ould Ali nouveau président (OFFICIEL)

Encore un changement à la tête de la JS Kabylie. Achour Cheloul a démissionné de son poste de président du conseil d’administration club, et a été remplacé par l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali.

La décision a été prise lors de l’Assemblée générale des actionnaires qui a eu lieu aujourd’hui – mardi 23 avril 2024 – au siège de l’opérateur téléphonique, ATM Mobilis (actionnaire majoritaire du club kabyle), à Alger.

Ce changement intervient à la suite de la série de mauvais résultats sportifs (parcours décevant en championnat et élimination au 1ᵉʳ tour de la Coupe d’Algérie) qu’a enregistré la JSK depuis le début de la saison. Une situation qui a provoqué la grogne des fans et le mécontentement des amoureux du club.

Lors de cette même AG, plusieurs actionnaires, à l’instar du Club sportif amateur (CSA), Yazid Yarichène, Rachid Azouaou, Ali Bouzit et Achour Cheloul, ont décidé de céder leurs actions à Mobilis, qui détient désormais 99 % des actions de la SSPA/JSK.

Hakim Meddane nouveau directeur général de la JSK

Outre le président El Hadi Ould Ali, le nouveau conseil d’administration (CA) de la JS Kabylie désigné par Mobilise sera composé de quatre autres membres : Redouane Bouayad, Samir Djabellah, Samir Oukidi et Adel Boudja.

Par ailleurs, ATM Mobilis a décidé de nommer Hakim Meddane (ancien joueur de la JSK et ex-manager général de l’équipe d’Algérie) en tant que directeur général du club. Celui-ci sera chargé de gérer le volet sportif.

Il nommera, dans les prochains jours, un nouveau manager général pour le club phare de la Kabylie. Et tout porte à croire qu’il s’agira de Karim Doudane, un ancien joueur de la JSK qui fait l’unanimité chez les supporters et qui a déjà occupé ce post à deux reprises.

Ainsi donc, les supporters du club le plus titré en Algérie espèrent que cet énième changement à la tête de leur club fétiche apportera enfin la stabilité tant attendue et remettra la JSK sur les rails des titres nationaux et continentaux.