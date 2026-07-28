Marché noir des devises en Algérie : l’euro recule face au dinar ce 28 juillet, voici son nouveau taux

La monnaie unique européenne poursuit sa trajectoire baissière face au dinar algérien sur le marché parallèle des devises.

Ce mardi 28 juillet 2026, l’euro enregistre une nouvelle baisse dans les principales places de change informelles du pays, confirmant un repli amorcé depuis plusieurs jours.

Sur les principales places financières informelles, le billet de 100 euros s’échange ce mardi à 27 500 dinars à la vente, contre 27 550 dinars la veille et 27 600 dinars dimanche. En l’espace de 48 heures, la monnaie européenne a ainsi concédé 100 dinars pour chaque coupure de 100 euros.

La tendance au repli apparaît encore plus nette sur une perspective hebdomadaire. Alors qu’il s’échangeait à 27 750 dinars le mardi 21 juillet, le billet de 100 euros a cédé 250 dinars en sept jours. Du côté de l’achat, les cambistes reprennent désormais la coupure de 100 euros à 27 300 dinars.

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Surplus d’offre et durcissement de la réglementation

Selon les acteurs du marché informel, cette inflexion s’explique tout d’abord par une offre nette excédentaire. Les quantités d’euros actuellement disponibles dépassent le volume de la demande sur les places informelles, ce qui exerce une pression mécanique à la baisse sur les cours.

À ce facteur s’ajoute le renforcement du cadre réglementaire par les autorités publiques. Les nouvelles mesures édictées par le ministère des Finances pour encadrer l’importation et l’exportation de devises ont en effet instauré un climat d’attentisme marqué, incitant les opérateurs économiques et les usagers à temporiser leurs transactions.

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Un marché en phase d’ajustement

Après plusieurs semaines de relative stabilité autour de 27 700 à 27 800 dinars pour 100 euros, le marché informel entre dans une phase de réajustement.

Face à une volatilité persistante, les professionnels restent prudents quant à l’évolution des cours dans les prochains jours, estimant que la trajectoire future dépendra de l’ajustement entre l’offre, la demande et la mise en œuvre effective de la nouvelle réglementation financière.

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