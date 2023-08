Chanegriha reçu par le ministre russe de la Défense

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a entamé sa visite en Russie pour renforcer les liens militaires entre les deux pays.

Lors de son deuxième jour de sa visite, il a été accueilli par le Général d’Armée Choigou Serguei, ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Une réunion élargie a eu lieu entre les délégations des deux pays afin d’examiner les opportunités de coopération entre leurs armées respectives.

De plus, durant cette rencontre, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux et a transmis les salutations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son homologue russe, le Président Vladimir Poutine. Cette démarche souligne l’importance accordée par les deux nations à cette visite et son potentiel de renforcement de la coopération bilatérale.

Renforcement de la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Russie

Cette visite du Général d’Armée Saïd Chanegriha en Russie marque une étape cruciale dans le renforcement des relations militaires entre l’Algérie et la Fédération de Russie. Les deux pays ont exprimé leur volonté de consolider leur coopération et d’explorer de nouvelles possibilités de collaboration dans le domaine militaire. Une telle démarche témoigne de l’importance stratégique qu’accordent les deux nations à la sécurité régionale et internationale.

Donc, à l’issue de la rencontre, les responsables militaires algérien et russe ont exprimé leur satisfaction quant aux discussions fructueuses et ont souligné l’importance de poursuivre les échanges pour renforcer davantage la coopération bilatérale. Et cette coopération promet de contribuer à la stabilité et à la sécurité régionale, en plus de favoriser l’échange d’expertise et le partage d’expériences entre les deux armées.

Hommage au soldat inconnu et à l’Emir Abdelkader

En outre, dans le cadre de sa visite, le Général d’Armée Saïd Chanegriha s’est rendu au tombeau monumental du soldat inconnu, qui se situe à la Place Rouge, où le Commandant militaire de la ville de Moscou l’a accueilli. Là-bas, il a rendu hommage au soldat inconnu en déposant une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative et en observant une minute de silence, suivi de l’écoute de l’hymne national russe. De plus, le Général a également passé en revue un détachement de la Garde d’honneur relevant du ministère de la Défense russe, qui lui a rendu les honneurs militaires.

Enfin, le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire s’est rendu à la place de l’Emir Abdelkader, inaugurée lors de la visite du Président Tebboune en Russie en juin dernier. Là-bas, il a déposé une gerbe de fleurs sur la stèle commémorative de l’Emir Abdelkader et récité la Fatiha en hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la nation.