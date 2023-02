Chanegriha reçoit le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie

Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev, qui est en visite en Algérie depuis hier, le dimanche 26 février a rencontré aujourd’hui le lundi 27 février le chef d’état-major de l’ANP, le général d’armée Said Chanegriha.

Les entretiens entre Said Chanegriha et Nikolaï Patrouchev ont porté sur l’état de la coopération militaire entre les deux pays et les moyens de l’améliorer davantage.

Les deux parties ont échangé des analyses et des points de vue sur des questions d’intérêt commun.

Le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie a affirmé la profondeur des relations historiques qui unissent l’Algérie et la Russie et a salué le rôle pivot de l’Algérie et ses grands efforts pour instaurer la paix et la stabilité dans la région.

Tebboune en visite d’Etat à Moscou en mai prochain

Durant sa visite en Algérie, le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev, devrait aussi rencontrer le président de la république Abdelmadjid Tebboune.

Lors d’un entretien téléphonique le mardi 31 janvier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et son homologue russe Vladimir Poutine, ont convenu de programmer une visite d’État de Tebboune en Russie pour le mois de mai prochain.

Les deux chefs d’État ont évoqué « les relations bilatérales entre les deux pays et plus particulièrement les horizons de la coopération énergétique ». Ils ont également discuté « de la prochaine réunion du grand comité mixte algéro-russe », qui se tiendra lors de cette visite.