Chanegriha entame une visite officielle en Chine

De plus, cette même source précise que cette visite, qui s’inscrit dans le cadre du « renforcement des liens d’amitié et de coopération » entre l’Armée nationale populaire et l’Armée populaire de libération chinoise, permettra aux deux parties d' »examiner les questions d’intérêt commun et les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays ».

19 accords signés lors de la visite de Tebboune en Chine

Par ailleurs, durant le mois de juillet passé, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui était en visite officielle en Chine, avait présidé avec son homologue chinois, Xi-Jinping, la cérémonie de signature entre les deux pays de 19 documents comprenant des accords et mémorandums d’entente.

En effet, la cérémonie de signature de ces accords et mémorandums d’entente dans plusieurs secteurs s’est déroulée au Grand Palais du peuple à Pékin, à l’issue des entretiens tenus entre le Président Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois.

Parmi ces accords figure la signature d’un accord de coopération entre l’Algérie et la Chine dans le domaine du transport ferroviaire. De plus, un mémorandum d’entente pour la création d’un centre de conversion technologique, ainsi qu’un accord de coopération dans le domaine agricole et un accord-cadre de coopération dans les communications.