Chanegriha entame ce 31 juillet une visite officielle en Russie

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), entame aujourd’hui, le lundi 31 juillet 2023, une visite officielle en Russie.

Cette visite a lieu suite à l’invitation du Général d’Armée Choigou Serguei, ministre de la Défense de la Fédération de Russie. Le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé cette information dans un communiqué.

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha se rend en Russie dans le but de renforcer la coopération militaire entre l’Armée nationale populaire et les Forces armées russes. Cette visite, qui débutera aujourd’hui, lundi 31 juillet 2023, a pour objectif d’examiner les questions d’intérêt commun pour les deux parties.

Une coopération militaire bilatérale renforcée

La coopération entre l’Armée nationale populaire et les Forces armées russes est un enjeu majeur pour les deux pays. En renforçant leurs liens militaires, ils pourront mieux répondre aux défis et menaces qui pèsent sur la sécurité régionale et internationale.

Durant cette visite officielle, le Général d’Armée Saïd Chanegriha et le Général d’Armée Choigou Serguei auront l’occasion d’échanger et d’examiner les questions d’intérêt commun. Ces discussions permettront de renforcer la coopération et de trouver des solutions communes pour faire face aux défis sécuritaires actuels.

La coopération entre l’Armée nationale populaire et les Forces armées russes est essentielle pour maintenir la stabilité régionale. En travaillant ensemble, ils pourront mieux lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et d’autres menaces transnationales qui affectent la sécurité.