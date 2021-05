Chanegriha appelle à veiller à la préservation de l’unité nationale

Le chef d’état-major de l’Armée populaire nationale, Saïd Chanegriha, a appelé mercredi les Algériens à « être très vigilants et à avoir un grand sens du patriotisme, tout en assurant la préservation de l’unité nationale », notamment compte tenu des « implications régionales et internationales à la une des conséquences qu’imposent les évènements actuels sur les plans régional et international ».

Lors d’une visite de travail et d’inspection entamée mercredi à la 2ème région militaire à Oran, Chengriha a souligné que « tout le peuple algérien doit faire preuve d’une grande vigilance et d’un grand patriotisme, afin d’assurer la préservation de l’unité nationale, territoriale et populaire, surtout à la lumière des évènements actuels ».

« Notre pays traverse aujourd’hui une phase cruciale de son histoire contemporaine, induite par les évènements enregistrés aux plans régional et international, ce qui exige de la part des enfants libres de l’Algérie, dévoués et fidèles à l’Etat national fédérateur, instauré par la glorieuse révolution de libération et dont les repères ont été tracés par la proclamation du 1er novembre, une veille sans faille, un sens du patriotisme plus élevé et de veiller à la préservation de l’unité nationale, territoriale et populaire, à laquelle nous devons tous nous attacher, en l’estimant, en notre âme et conscience, à sa juste valeur, et en la défendant farouchement », a-t-il déclaré.

Saïd Chanegriha met en garde contre les aventuriers

Il a indiqué avoir saisi cette occasion pour « mettre en garde les aventuriers, quel que soit leur obédience ou leur courant idéologique, contre toute tentative de porter atteinte à l’unité nationale et contre toute tentative de saper l’unité nationale », lit-on dans le communiqué du ministère de la Défense.

Avant d’ajouter, « »Nous leur rappelons qu’au sein de l’ANP, nous ferons face, avec fermeté et vigueur, à quiconque songe à mettre en péril les constantes de la Nation et nous œuvrerons, sans relâche, à mettre à nu leurs abjects desseins devant l’opinion publique nationale et internationale ».

Pour conclure Saïd Chanegriha a déclaré, » nous sommes fermement convaincus que l’unité nationale est le phare qui éclaire notre voie et qui renforce notre volonté dans les crises et l’adversité, et qui est aussi le garant de l’édification d’une Algérie nouvelle, forte, unie, développée, fidèle aux valeurs et nobles idéaux de nos vaillants aïeux, et apte à affirmer sa présence dans un monde, plein de défis et impitoyable à l’égard des plus faibles ».