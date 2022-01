Chanegriha à Tebboune : « Monsieur le Président, nous sommes forts »

Le président Abdelmadjid Tebboune s’est rendu ce mardi 18 janvier au siège du ministère de la Défense nationale (MDN) où il a rencontré par visioconférence l’ensemble des commandements des forces, des régions militaires, des grandes unités et des écoles supérieures.

À son arrivée, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a été accueilli par le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, mais aussi par plusieurs hauts responsables de l’armée, dont le Commandant de la Garde républicaine.

Par la suite, le chef d’État-major de l’ANP, le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha a prononcé une allocution à travers laquelle il a évoqué plusieurs points importants.

« Les ennemis de l’Algérie ne réussiront jamais à parvenir à leurs fins abjectes » (Chanegriha)

Lors de son discours, le chef d’Etat-major de l’armée a remercié le Président Tebboune pour cette rencontre qui, selon lui, intervient « au début d’une nouvelle année, porteuse d’ambitions et d’aspirations légitimes en un avenir meilleur pour le peuple ».

« Dans l’objectif d’atteindre la relance économique escomptée, l’ANP veillera, sous votre conduite éclairée (…) à répondre en permanence aux exigences de la sécurité et de la stabilité et à pérenniser le climat de sérénité et de quiétude à travers l’ensemble du territoire national », a déclaré le général de Corps d’Armée.

« Les desseins des ennemis du pays seront voués à un échec total, car la force de l’Algérie réside en la foi, la conviction, l’honnêteté et la volonté de ses enfants, et leur fidélité envers la mémoire des millions de nos valeureux martyrs », a-t-il souligné.

« Monsieur le Président, nous sommes forts. Forts par notre foi, forts par notre conviction, forts par notre intégrité, forts par nos capacités, forts par notre détermination, forts par notre dévouement à l’Algérie et à la mémoire des millions de nos valeureux martyrs. Oui, nous sommes forts, et pour cette raison, les ennemis de l’Algérie ne réussiront jamais à parvenir à leurs fins abjectes », a ajouté le chef d’Etat-major de l’armée.