CHAN 2025 : la FAF prend une décision sur la participation de l’équipe d’Algérie

La sélection nationale va prendre part au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de l’édition 2025, suite à un accord avec la Confédération africaine de football. Seulement, ce ne sera pas avec la sélection des locaux.

La 8e édition du Championnat d’Afrique des nations est prévue du 1er au 28 février 2025. Pour le moment, 17 sélections sont concernées par le tournoi. L’Algérie a décidé de ne pas y prendre part. Idem pour l’Égypte, l’Afrique du Sud et la Tunisie.

Si une telle décision a été prise, c’est tout simplement parce que cela risque de chambouler la programmation en championnat national. Les équipes qui auront plus de trois joueurs vont demander le report de leurs matchs, ce qui mettrait la Ligue de football professionnel dans une situation très embarrassante.

Mais le dossier a connu un grand rebondissement ces dernières heures. En effet, la Fédération algérienne de football a trouvé un accord avec la Confédération africaine de football pour que l’Algérie prenne part au CHAN.

Accord trouvé entre la FAF et la CAF

Selon nos confrères d’El-Khabar, la FAF a posé certaines conditions à la CAF pour que la sélection nationale participe au tournoi. La première, est que le CHAN ne soit pas reporté au mois de juin prochain.

La deuxième, est que la sélection nationale soit un mixte de jeunes internationaux (U17, U20..) et éventuellement quelques joueurs séniors. Selon la même source, ce n’est pas Madjid Bougherra, qui a acté récemment son retour chez l’EN A’, qui va driver la sélection des locaux, mais plutôt les deux techniciens Foued Chiha et Karim Kaced.

Et comme la CAF veut ajouter deux sélections pour atteindre le nombre 19 des sélections concernées par le CHAN, un petit tournoi sera bientôt organisé. Outre l’Algérie, il connaitra la participation de l’Égypte, l’Afrique du Sud, Comores, le Malawi, la Gambie et le Gabon. L’Algérie est exemptée du premier tour de ce tournoi et disputera un seul match qualificatif pour le CHAN-2025, qui se déroulera en Tanzanie.

À noter que le tirage au sort du CHAN-2025 aura lieu le 15 janvier prochain à la capitale kenyane, Nairobi.