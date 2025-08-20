CHAN 2024 : un joueur de l’équipe d’Algérie quitte le regroupement

Madjid Bougherra sera privé d’un élément important pour la suite du Championnat d’Afrique des Nations, qui se déroule conjointement au Kenya, en Tanzanie et à l’Ouganda. Il s’agit du milieu de terrain du MC Alger, Akram Bouras, qui a été libéré hier soir.

En effet, le joueur a été contraint de quitter le groupe de l’équipe nationale algérienne en pleine compétition. Le jeune milieu de terrain de 23 ans, qui n’a pas pu disputer la moindre minute de jeu en raison d’une blessure à la cheville, a été libéré par le sélectionneur Madjid Bougherra.

« Le sélectionneur national Madjid Bougherra a décidé de libérer ce mardi soir le milieu de terrain Akram Bouras, pas encore totalement rétabli de sa blessure », a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel.

Malgré les efforts de réhabilitation sous la supervision du préparateur physique Nasser Daineche, sa dernière tentative de reprise le 12 août s’est soldée par un échec. Le staff technique a préféré le libérer pour qu’il puisse rejoindre son nouveau club en Bulgarie, évitant ainsi tout risque de rechute qui pourrait compromettre sa carrière.

Cette situation s’ajoute à l’indisponibilité de Mohamed Benkhemassa, également blessé. Pour le remplacer, Bougherra a fait appel à Tayeb Meziani, un choix contesté par plusieurs observateurs qui auraient préféré voir Salim Boukhenchouche, jugé plus en forme avec l’USM Alger et auteur d’une saison époustouflante.

Préparation du quart de finale Algérie-Soudan

La sélection nationale A’ connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale du CHAN 2024. Qualifiés en tant que deuxièmes du groupe C, elle affrontera le Soudan, qui s’est qualifié à la tête du groupe D. Le match aura lieu ce samedi à 18h00 au stade Amaan de Zanzibar.

La situation s’est décantée lors de la dernière journée du groupe D, marquée par deux rencontres décisives. Le match nul (0-0) entre le Soudan et le Sénégal a permis aux Soudanais de terminer en tête avec 5 points et une différence de buts de +4, devançant les Lions de la Téranga à la différence de buts (+1).

Un affrontement attendu

Dans l’autre rencontre, le Nigéria s’est imposé face au Congo (2-0), s’assurant ainsi la troisième place du groupe avec 3 points, reléguant les Congolais à la dernière position avec seulement 2 points. L’Algérie, qui pouvait potentiellement affronter le Soudan, le Sénégal ou le Congo, devra donc se préparer pour un duel crucial face aux Soudanais dans leur quête du titre.

Ce quart de finale s’annonce comme l’un des temps forts de la compétition, opposant deux équipes ambitieuses du football africain.