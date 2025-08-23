CHAN 2024 : l’équipe d’Algérie perd face au Soudan et quitte le tournoi

Fin d’aventure de l’équipe d’Algérie A’ au Championnat d’Afrique des nations, après avoir perdu face au Soudan par les tirs au but (4-2). Grande désillusion de la bande à Madjid Bougherra car tous les moyens étaient réunis pour aller le plus loin possible dans le tournoi continental.

Pour revenir à la physionomie du match, c’est à partir du premier quart d’heure que les 22 acteurs rentreront bien dans le jeu. Ce sont les Soudanais qui ouvriront les hostilités, en se procurant des occasions dangereuses, mais le portier Halfaya se distingue par plusieurs bons arrêts.

La seule occasion dangereuse du côté des Verts qui mérite d’être mentionnée, c’est la tête de Mahious qui passe à quelques centimètres des bois adverses. Lors du dernier quart d’heure, le rythme de la rencontre va baisser d’un cran, marqué par un jeu brouillon des deux équipes. C’est sur le score vierge que la première mi-temps s’achève.

Au retour des vestiaires, les Soudanais rentreront vite dans le vif du sujet. On joue la 48e minute, la défense commet une bourde et un attaquant adverse reprend la balle pour tenter le tir, et encore une mésentente des défenseurs algériens et c’est Ayoub Ghezala qui marque contre son camp.

Changement gagnant de Bougherra

Les Soudanais mènent au score, Madjid Bougherra tentera de trouver la bonne formule pour débloquer la situation en attaque. Il incorpore Sofiane Bayazid à la place de Boukerchaoui. Un changement gagnant puisque l’attaquant du MC Alger réussira à remettre les pendules à l’heure à la 73e minute.

La suite du match sera marquée par une domination des Algériens, mais sans parvenir à trouver la faille et renverser ainsi la vapeur aux Soudanais face à une défense adverse solide. Le match s’achève sur un score de parité d’un but partout, les deux antagonistes iront aux prolongations pour se départager.

La chance sourit aux Soudanais

Lors de la demi-heure des prolongations, aucune équipe ne réussira à prendre l’avantage au score. Les deux antagonistes iront à la séance des tirs au but pour désigner le qualifié.

Hélas, la chance sourit aux Soudanais qui l’emportent par 4 à 2. Ainsi, l’aventure des Fennecs en Championnat d’Afrique des nations prend fin en quart de finale, à la grande déception de tout le monde. Ils doivent tourner la page de cette désillusion pour préparer désormais la Coupe Arabe FIFA-2025, qui se tiendra la fin de l’année en cours au Qatar.