CHAN 2024 : Bougherra dévoile sa liste finale

Le sélectionneur national Madjid Bougherra a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le CHAN-2024. Une liste de 26 joueurs, dont six qui évoluent au Mouloudia d’Alger.

Le Championnat d’Afrique des Nations aura lieu du 2 au 30 août, conjointement entre le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. L’équipe d’Algérie des locaux va bel et bien y prendre part, après s’être qualifiée aux dépens de la Gambie le mois de mai dernier.

Il a fallu attendre jusqu’à ce soir pour que le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra dévoile sa liste finale. En effet, il a retenu un groupe de 26 joueurs. C’est le Mouloudia d’Alger qui a le plus grand nombre de joueurs en sélection, puisque six figurent dans la liste de Bougherra, en l’occurrence Helaïmia, Ghezala, Draoui, Benkhemassa, Bouras et Bayazid.

Les autres joueurs évoluent dans de différents clubs du championnat, notamment le CR Bélouizdad et l’USM Alger, avec cinq joueurs pour chacun en sélection. Il est utile de signaler l’absence intrigante du gardien de but de l’USMA Oussama Benbot, qui a pourtant figuré dans les derniers rassemblements et qui jouit de la confiance du sélectionneur national A Vladimir Petkovic.

Stage de Préparation Intense à Sidi Moussa

La sélection nationale algérienne A’ poursuit activement sa préparation pour le Championnat d’Afrique des Nations au Centre Technique National de Sidi Moussa. Une journée intensive de préparation s’est déroulée lundi, marquée par un programme d’entraînement complet en deux temps.

La matinée a été consacrée à une séance de renforcement musculaire en salle, tandis que l’après-midi a vu les joueurs rejoindre le terrain pour un entraînement plus complet. Cette deuxième séance a combiné préparation physique, exercices techniques et travail tactique, démontrant une approche globale dans la préparation de l’équipe.

Un fait marquant de cette journée a été l’arrivée de trois renforts de l’USM Alger: Saâdi Radouani, Adem Alilet et Mehdi Merghem. Leur intégration porte désormais l’effectif à 23 joueurs, permettant ainsi au staff technique de disposer d’un groupe plus étoffé pour peaufiner sa préparation en vue de la compétition continentale.

Cette phase de préparation intensive témoigne de l’importance accordée à cette échéance continentale et de la volonté de l’équipe nationale A’ d’aborder le CHAN dans les meilleures conditions possibles.

