CHAN 2023 : sur quelles chaînes regarder le tirage au sort ?

Le championnat d’Afrique des nations sera le prochain hôte de l’Algérie. La 7e édition de la coupe d’Afrique des joueurs locaux sera organisée, pour la première fois, en terres algériennes.

Ainsi, 18 équipes animeront les soirées hivernales du public africain du 13 janvier au 04 février. Pour cette édition, le tirage au sort de la compétition sera effectué ce soir à partir de 19h à l’Opéra d’Alger.

CHAN 2023 : où regarder le tirage au sort ?

Le nombre des partenaires de la confédération africaine de football pour compétition atteste de l’importance qu’accorder la CAF à cet événement. Pour cette édition, plusieurs chaînes diffuseront le premier acte du CHAN 2023, à savoir le tirage au sort.

Le public algérien pourra suivre le tirage au sort qui dévoilera le groupe dont les hommes du sélectionneur, Madjid Bougherra, feront partie sur les antennes de la télévision nationale. En outre, la chaîne YouTube de la confédération africaine de football, CAF, transmettra, à son tour, cette opération.

Retour sur les chapeaux du CHAN

La confédération africaine de football a posé le décor de cette 7e édition du championnat d’Afrique des nations en dévoilant les 3 chapeaux, pots, de la compétition.

Ainsi, la sélection algérienne se trouve aux côtés du Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo et du Maroc dz sur le chapeau A de la compétition. Le second chapeau est composé du Congo, la Libye, l’Ouganda, l’Angola et le Soudan. Le dernier chapeau de la 7e édition du CHAN inclut la Côte d’Ivoire, le Niger, la Mauritanie, le Ghana, le Sénégal, l’Éthiopie, le Mozambique et le Madagascar.

The #TotalEnergiesCHAN2022 pots. 🔢 3⃣ Pots.

5⃣ Groups.

1⃣8⃣ Teams. What are your predictions for the groups? 🤔 pic.twitter.com/hcyJZmIeyU — CAF (@CAF_Online) September 30, 2022

Les chances de l’équipe d’Algérie A prime

En tête de gondole de la compétition, la sélection algérienne des joueurs locaux se positionne parmi les favoris au sacre final de la 7e édition du championnat d’Afrique des nations.

Enchaînant les rendez-vous en amical, les Verts du sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, ont laissé une satisfaction après leur stage de septembre. Néanmoins, l’ancien défenseur de l’équipe d’Algérie et entraîneur de la sélection A prime, Bougherra, s’est montré plus exigeant au sifflet final du match contre l’équipe première du Soudan.

En effet, Madjid Bougherra a déclaré, « nous devons travailler davantage l’aspect physique. 03 stages sont prévus pour corriger nos lacunes. » dit-il. Revenant sur la liste des joueurs convoqués pour participation à la phase finale de cette compétition, Bougherra a indiqué, « la liste est à 70% prête. » explique-t-il à la presse algérienne.

Finalement, Bougherra a exprimé son souhait de disputer plusieurs rencontres en amical avant le début de la compétition, « nous œuvrons pour affronter davantage de sélection première en amical pour préparer le CHAN. » dit-il.

Pour rappel, le tirage au sort de la compétition sera effectué à partir de 19h.