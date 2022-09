CHAN – 2023 : Madjer se dit optimiste pour l’Algérie

Rabah Madjer sera présent à la cérémonie du tirage au sort du CHAN-2023. Il se dit optimiste de voir l’Algérie brandir le trophée africain à la fin de la compétition.

Le Championnat d’Afrique des Nations approche à un grand pas. Comme tout le monde le sait, c’est l’Algérie qui va l’accueillir. Les autorités locales des différentes wilayas qui vont abriter la compétition continentale passent à la vitesse supérieure afin que toutes les infrastructures, notamment les stades, soient prêtes avant la fin de l’année en cours.

La cérémonie du tirage au sort du CHAN-2023 aura lieu samedi le 1er octobre prochain à l’Opéra d’Alger de Ouled Fayet. L’une des présences de marque, c’est la légende du football algérien Rabah Madjer. En effet, ce dernier est revenu cet après-midi au pays en provenance du Qatar pour y assister.

L’arrivée de l’ex-sélectionneur national n’est pas passée inaperçue des médias présents à l’aéroport d’Alger. Ces derniers, n’ont pas hésité à l’accoster avant sa sortie pour leur accorder une déclaration. Il se dit optimiste de voir la bande à Madjid Bougherra brandir le trophée africain à la fin du CHAN.

« Je suis content de revenir en Algérie pour assister à la cérémonie du tirage au sort du CHAN-2023 le 1er octobre prochain. J’espère que la sélection nationale A’ va hériter d’un groupe favorable et qu’elle puisse être sacrée championnat à la fin de l’épreuve. Inchalah la coupe restera en Algérie. Bonne chance pour la sélection de notre pays ». A-t-il déclaré.

Madjer revient sur la talonnade de son fils en championnat Qatari

Lotfi Madjer, le fils de Rabah, s’est offert un but d’une talonnade dans le championnat qatari. Il a imité son père avec une inspiration identique, lors du match ayant opposé son équipe Al-Duhail à Al-Markhiya (8-3).

Interrogé sur le but de son fils, Rabah Madjer répondra avec une grande humour : « Ah bon ! Vous l’avez vu ? Moi, je ne l’ai pas vu (rires) ». Et d’ajouter : « J’étais présent au stade et j’étais content de le voir marquer un tel superbe but. Il est en marge de progression. Il apprend toujours et j’espère qu’il puisse faire une belle carrière ».