CHAN 2023 en Algérie : la délégation de la CAF en visite à Oran

Afin d’évaluer l’avancement des préparatifs à l’occasion de l’accueil du championnat d’Afrique des nations, une délégation de la confédération africaine de football est en visite en Algérie.

« Une délégation de la Confédération africaine de football est depuis jeudi en Algérie dans le but d’inspecter les installations et infrastructures dédiées au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) TotalEnergies que l’Algérie abritera du 13 janvier 2023 au 4 février 2023 et dont le tirage au sort se déroulera le 1er octobre prochain. » lit-on sur le site officiel de la fédération algérienne de football.

Après l’Opéra d’Alger, lieu de la tenue du tirage au sort du CHAN, et le stade du chahid Hamlaoui à Constantine, la délégation de la CAF s’est rendu à Oran pour inspecter les différentes infrastructures sportives et hôtelières qui seront déployées pour abriter les événements de cette compétition.

Ainsi, « La délégation, conduite par M. Samson Adamu, Directeur des Compétitions à la CAF, a trouvé à son accueil à l’aéroport international Houari-Boumediene MM. Ameur Mansoul, conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Oukali, président du Comité d’organisation local du CHAN (COL), et Yacine Benhamza, vice-président du Comité d’organisation local. Elle est composée de 21 membres représentant les différents départements liés à l’organisation de cet important événement (protocole, marketing, sécurité, technologies de la communication, logistique, retransmission télévisée, sécurité, santé, médias, et d’autres). » ajoute le communiqué de la FAF.

Cette dernière a précisé qu’ « Une partie de la délégation de la CAF, élargie aux membres du Comité d’organisation local, se rendra directement de l’aéroport Mohamed-Boudiaf vers Annaba où les responsables locaux présenteront les avancées effectuées au niveau de ce site qui avait connu un retard dans les préparatifs. » indique la première instance footballistique en Algérie. La délégation de la CAF visitera le stade du 05 juillet 1962 et celui de Baraki après la fin de sa tournée à Oran.

L’équipe algérienne A’ poursuit ses préparatifs

De son côté, l’équipe algérienne A prime a entamé son stage afin de préparer la prochaine compétition continentale. Sur le terrain du stade du chahid Hamlaoui à Constantine, les Verts du sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, ont affronté l’équipe du Nigéria.

Malgré une équipe remaniée de cette dernière, les joueurs de Bougherra ont obtenu un résultat encourageant pour la suite des préparatifs. En effet, le match de l’équipe local d’Algérie s’est soldé sur un nul, 2-2.

Les deux buts algériens ont été inscrits par Karim Laâribi et Aimene Mahyous. Le prochain match de l’équipe A’ sera contre l’équipe du Soudan sur la pelouse du stade olympique d’Oran le 29 septembre prochain.