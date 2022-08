CHAN-2023 Algérie : les nouvelles cartes gagnantes de Bougherra

Le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra pourra bénéficier, lors du prochain CHAN qui aura lieu en Algérie, des services de quelques joueurs internationaux qui ont rejoint des clubs algériens cet été. Il s’agit d’Ayoub Abdellaoui, Ilyes Hassani, Mohamed-Réda Helaïmia ou encore Radouane Zerdoum et Idriss Saâdi.

Madjid Bougherra va préparer le prochain CHAN qui se déroulera en Algérie du 8 au 31 janvier 2023. Autrement dit, le sélectionneur national va commencer sa tournée sur les stades du pays pour assister aux matchs du championnat qui reprendra ses droits à partir du 26 août prochain. Le but est de suivre les joueurs susceptibles à figurer sur sa liste pour disputer la compétition continentale au début de l’année prochaine.

Comme tout le monde le sait, plusieurs joueurs ayant le statut international ont opté pour des clubs algériens cet été pour rebondir. On cite notamment les trois défenseurs Ayoub Abdellaoui, Mohamed-Réda Helaïmia, Ilyes Hassani ainsi que l’attaquant Idriss Saâdi. Les deux premiers ont rejoint le MCA, tandis que les deux derniers rebondissent respectivement à l’ESS au CRB. Il pourrait y avoir aussi Mohamed Benkhemassa qui devrait revenir en championnat national. Il est annoncé du côté du MCA en provenance d’Al-Ismaily sous forme de prêt.

On peut citer aussi quelques joueurs qui évoluaient dans de différents championnats étrangers et qui ont été engagés par des clubs algériens. Il s’agit, en effet, des deux attaquants Ishak Boussouf (Belgique) et Radouane Zardoum (Tunisie) qui ont opté respectivement pour le CRB et la JSK.

Le moins que l’on puisse dire, est que ces joueurs demeurent des cartes gagnantes pour Bougherra en prévision du CHAN. Il pourra miser sur eux pour l’important rendez-vous continental. Mais une chose est sûre, ils devront s’imposer avec leurs nouveaux clubs pour espérer figurer sur la liste du sélectionneur national A’.

Bougherra perd quelques joueurs

En revanche, le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra devra se passer des services de certains joueurs qui évoluaient en championnat national. On cite notamment les deux meilleurs buteurs du Paradou AC Nadhir Benbouali et Yousri Bouzok. Ils sont allés monnayer leurs talents respectivement en Belgique (Charleroi) et au Maroc (Raja Casablanca).

Bougherra pourrait aussi perdre d’autres éléments qui font parti de ses plans. En effet, Yacine Titraoui, Adel Boulbina (PAC) ou encore Ahmed Kendouci (ESS) sont bien partis de rejoindre des clubs étrangers lors de ce mercato estival.

En somme, Bougherra aura environ cinq mois pour bien préparer le prochain CHAN. Profitant le déroulement de l’épreuve en Algérie, il a pour ambition de rééditer l’exploit de la coupe Arabe des nations. Le défenseur emblématique des Verts avait mené, rappelons-le, la sélection nationale A’ a brandit le trophée la fin de l’année passée au Qatar après un excellent parcours.