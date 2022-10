CHAN 2023 Algérie : la CAF dévoile le calendrier de la compétition

À l’approche du coup d’envoi du Championnat d’Afrique des Nations qui sera accueilli en Algérie début 2023, la Confédération Africaine du Football, CAF, a retenu 4 enceintes sportives dont lesquelles les matchs de la compétition auront lieu.

En effet, le nouveau stade de la banlieue algéroise, le Stade de Baraki, le stade de la ville de Constantine, Stade Chahid Hamlaoui, le stade d’Annaba, 19 mai 1956, et le stade olympique d’Oran, baptisé Miloud Hedfi, seront les lieux du déroulement de cette compétition consacrée aux équipes nationales locales.

Dans ce sens, l’instance du football africain continue de peaufiner les derniers détails avant l’entame de l’événement qui aura lieu du 13 janvier au 04 février 2023.

Ainsi, l’instance présidée par Patrice Motsepe aurait demandé à la FAF à ce que les 4 stades retenus pour le CHAN soient dispensés de l’accueil des matchs afin qu’ils soient prêts pour le rendez-vous africain de 2023.

À cet effet, les 4 stades algériens dont lesquels les matchs du CHAN se dérouleront ne devraient pas accueillir les rendez-vous sportifs avant le début de la compétition.

Pour rappel, à l’issue du tirage au sort du CHAN 2023, qui a eu lieu de 01 octobre dernier à l’Opéra d’Alger, a fixé les stades qui accueilleront chaque groupe de la compétition ; ainsi, le groupe A, groupe de la sélection algérienne A prime, jouera au stade de Baraki.

Le groupe B jouera au stade d’Annaba. Le groupe C, quant à lui, jouera au stade de Constantine et les groupes D et E joueront au stade olympique d’Oran.

Draw done ✅ Here’s how The #TotalEnergiesCHAN2022 groups are looking like! 👇 pic.twitter.com/yY3wyYeNrj — CAF (@CAF_Online) October 1, 2022

La CAF dévoile la programmation du CHAN 2023 en Algérie

Après avoir posé le décor de la compétition, la Confédération Africaine du Football a dévoilé la programmation du CHAN 2023. En effet, l’instance footballistique continentale a annoncé les dates et les lieux des matchs de cette 7e édition de la coupe d’Afrique des joueurs locaux.

Ainsi, les hommes du sélectionneur algérien de l’équipe A prime, Madjid Bougherra, donneront le coup d’envoi du rendez-vous sur la pelouse du nouveau stade de Baraki le 13 janvier 2023 à 17:00. Cette rencontre inaugurale de la compétition sera face à l’équipe de la Libye.

Lors de la seconde journée de la phase des groupes du CHAN 2023, l’équipe algérienne affrontera l’équipe de l’Ethiopie à 20:00.

Ce match aura lieu le 17 janvier 2023 au stade de Baraki. La dernière étape pour les Verts de l’équipe A prime lors de cette phase sera face à l’équipe du Mozambique le 21 janvier 2023 dès 20:00 sur la pelouse de stade de Baraki. Ce dernier accueillera la rencontre finale le 04 février 2023 à 20:00.

La petite finale, le match du classement, aura lieu le 03 février 2023 au stade olympique d’Oran à 20:00. À noter que les derniers matchs que les stades d’Annaba et de Constantine accueilleront seront pour le compte des quarts de finale.