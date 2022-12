CHAN 2023 Algérie : DJ Snake pour animer la cérémonie d’ouverture ?

À l’approche du début du Championnat d’Afrique des Nations, CHAN 2023, dont la 7e édition sera organisée en Algérie, le Comité d’organisation du CHAN continue les derniers préparatifs pour cet événement sportif.

Pressenti pour animer la cérémonie d’ouverture du CHAN 2023, le compositeur, producteur et réalisateur mondial, DJ Snake, ne fera pas partie des artistes qui animeront la cérémonie inaugurale du Championnat d’Afrique des Nations.

C’est ce que le président du Comité organisationnel du CHAN 2023, Rachid Oukali, a affirmé à la presse algérienne, « l’artiste DJ Snake ne sera pas présent pour animer la cérémonie d’ouverture du CHAN 2023 » indique-t-il.

Signant sa présence dans le stade olympique d’Oran, Miloud Hedafi, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens, sans monter sur scène, DJ Snake ne prendra pas part à la cérémonie d’ouverture du CHAN 2023 au grand dam de ses fans. Rachid Oukali a expliqué que, « d’autres artistes sont programmés pour cette cérémonie d’ouverture du CHAN 2023. » ajoute-t-il.

CHAN 2023 en Algérie : Les dernières retouches avant une grande compétition ?

La 7e édition du Championnat d’Afrique des Nations en Algérie s’annonce prometteuse. En effet, accordant de plus en plus d’importance à cette compétition, la Confédération Africaine du football mise sur la réussite de cet événement continental.

Ainsi, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré que « cette édition en Algérie sera la meilleure de l’histoire du CHAN » dit-il en conférence de presse.

Après le tirage au sort, l’annonce de l’affiche officielle du CHAN et la mascotte baptisée « El Cobtan » le bal du Championnat d’Afrique des Nations est plus proche que jamais. Prévu du 13 janvier au 04 février, le CHAN regroupera 16 équipe locale du continent africain. Ces 16 sélections ont été scindées dans l’ordre suivant :

Groupe A

Algérie

Libye

Éthiopie

Mozambique

Groupe B

République Démocratique du Congo

Ouganda

Côte d’Ivoire

Sénégal

Groupe C

Maroc

Soudan

Madagascar

Ghana

Groupe D

Mali

Angola

Mauritanie

Groupe E

Cameroun

Congo

Niger

Pour rappel, le groupe A jouera au nouveau Stade de Baraki baptisé Nelson Mandela. Le groupe B jouera à Annaba, le groupe C jouera à Constantine et les groupes D et E joueront au Stade olympique d’Oran.