CHAN 2022 : une belle rencontre pour les Verts avant la finale

À la veille du rendez-vous continental qu’attend l’équipe d’Algérie A prime en finale du CHAN 2022, les Verts ont reçu de la visite.

Illuminant la dernière séance d’entraînement des hommes du sélectionneur, Madjid Bougherra, un groupe d’enfants (manifestants le syndrome de Down) a été accueilli par l’ensemble de la sélection locale algérienne.

Profitant du moment pour échanger avec les finalistes du Championnat d’Afrique des Nations, les enfants ont encouragé les coéquipiers d’Ayoub Abdelaoui avant le rendez-vous attendu face à l’équipe du Sénégal.

Fidèles à leur habitude, ces enfants ont égayé la séance d’entraînement des Fennecs au centre technique national de Sidi-Moussa. Joyeux et solidaires, ces enfants jubilaient de joie à la rencontre des joueurs et du sélectionneur Bougherra.

Finale du CHAN 2023 : les derniers préparatifs des Verts

Atteignant brillamment le rendez-vous ultime du Championnat d’Afrique des Nations, CHAN 2022, les joueurs de la sélection algérienne A prime peaufinent leurs préparatifs pour cette rencontre.

À 90 minutes du premier sacre algérien dans cette compétition, les hommes du sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, se sont monté déterminés à livrer une bonne prestation.

« Nous avons à cœur de remporter ce trophée. L’ambiance est irréprochable au sein de notre groupe. Nous allons tout donner. » dit Oussama Chita à la presse nationale dans la zone mixte.

De son côté, le défenseur algérien, Ayoub Ghazala a déclaré, « Nous préparons ce rendez-vous depuis un an et demi. L’adversaire n’est facile. Mais nous avons confiance en nous. » explique-t-il.

Dans le même registre, le chargé de la communication de la fédération algérienne de football, Salah Bey-Aboud, a dit, « Nos joueurs ont engrangé de l’expérience. Ils ont davantage confiance en eux et ils ont conscience de l’événement. J’espère qu’ils garderont leur série d’invincibilité. » indique-t-il.

Finale du CHAN 2022 : le dernier match de Bougherra à la tête des A’ ?

Questionné sur son avenir après la finale du Championnat d’Afrique des Nations, le sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, a dit, « Actuellement, je suis concentré sur la finale du CHAN face au Sénégal. On en discutera de mon avenir après le coup de sifflet final de ce match. » explique-t-il lors de la conférence de presse d’avant match.

Réussissant à insuffler un nouveau souffle à l’équipe algérienne locale, l’entraîneur Madjid Bougherra a redonné de la couleur à cette sélection. Ce match ultume du CHAN sera la seconde finale que l’ancienne gloire de la défense algérienne va disputer à la tête d’une sélection nationale, « Cette fois, et contrairement à la finale de la Coupe Arabe 2021, le public sera de notre côté. Nous jouons sur notre pelouse et devant notre peuple. Je pense que la finale du CHAN sera plus grandiose, car les supporters algériens seront présents. » dit-il en conférence de presse.

La finale du Championnat d’Afrique des Nations, entre l’Algérie et le Sénégal, aura lieu demain dès 20:30 sur la pelouse du stade Nelson Mandela à Baraki.