CHAN 2022 : quand Bougherra s’enflamme pour ses joueurs

Le sélectionneur national A’ Madjid Bougherra défend ses joueurs et le joueur local en particulier. Il s’en prend aux journalistes qui essayent à chaque fois de trouver la petite bête pour critiquer ses protégés.

La sélection nationale A’ a enchainé une troisième victoire de rang hier soir face au Mozambique. Trois victoires de suite et une qualification pour le ¼ de finale du CHAN, certes, mais le rendement de la sélection semble encore loin des attentes.

Nombreux sont ceux qui ont critiqué le jeu de l’EN A’. Mais cela n’a pas été du goût du sélectionneur national Madjid Bougherra. Ce dernier, s’en est prit aux journalistes lors de la conférence de presse d’après-match.

« Chacun voit le football de sa façon. Si vous avez un œil d’analyse tactique, analysez bien le match de la Libye et celui face à l’Ethiopie. Mais bon, chacun est libre de dire ce qu’il veut. Nous, nous sommes confiants de ce nous faisons et nous savons ce que donnent les joueurs sur le terrain. Le plus important c’est de gagner ». Dira-t-il.

L’ancien défenseur des Verts a défendu ses joueurs et le joueur local en particulier. « Respectons un peu les joueurs et restons positifs. Je ne sais pas si seulement en Algérie, mais lorsque quelqu’un lance : « On a mal joué », tout le monde le répète. Ce sont des joueurs locaux qui galèrent, il faut leur tirer chapeau. A chaque conférence de presse, vous essayez de trouver la petite bête pour les critiquer. Encouragez-les, vous savez d’où ils viennent. Regardez ce qu’ils sont entrain de faire depuis mon arrivée, c’est vraiment un parcours exceptionnel. Attaquez moi, y a pas de souci, mais laissez les joueurs tranquille ».

« Les joueurs sont contents de la présence de Belmadi »

Le sélectionneur national Djamel Belmadi se trouve toujours au centre technique national de Sidi Moussa. Il marque sa présence au stade Nelson Mandela dans chaque match. Sa présence constitue une autre source de motivation pour les joueurs, selon Bougherra.

« Djamel est là depuis l’entame du CHAN. Les joueurs sont contents de sa présence et je pense que cela constitue une autre source de motivation pour eux ». Indique Bougherra lors de la conférence de presse d’après match face au Mozambique.