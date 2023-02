CHAN 2022 : l’émouvant message de Vanessa Le Moigne pour l’Algérie

« L’Algérie est un pays de football… l’Algérie mérite la CAN 2025 », c’est ainsi que la journaliste Franco-algérienne Vanessa Le Moigne a fait part de son éblouissement par rapport aux efforts fournis lors du CHAN 2022. Notamment, la bonne organisation de la cérémonie de clôture. À vrai dire, la présentatrice de Bein Sport n’est pas la seule à faire l’éloge à l’égard de l’Algérie.

En effet, plusieurs journalistes et figures sportives se sont montrés satisfaits par le travail acharné des Algériens à faire réussir la 7e édition du CHAN. D’ailleurs, l’engouement et la passion du public algérien pour le football ne sont pas passés inaperçus. Effectivement, les supporteurs algériens ont créé une ambiance durant toute la compétition. Que ce soit à Alger, Annaba, Constantine et Oran, les Algériens et Algériennes ont largement participé à faire réussir cet événement continental.

À cet effet, ces efforts ont porté leurs fruits, et les éloges n’ont pas tardé ! Notamment, de la part de la journaliste de Bein Sport, Vanessa Le Moigne qui a exprimé sa joie et sa fierté quant au succès de cette manifestation sportive. Via une série de story publiée sur le réseau social Instagram, la journaliste talentueuse n’a pas hésité à transmettre tous les événements de la cérémonie de clôture.

Vanessa Le Moigne soutient l’Algérie pour organiser la CAN 2025

À vrai dire, la présentatrice n’hésite jamais à montrer son amour pour le pays natal de sa mère, dès que l’occasion se présente. Pour le coup, la jolie blonde s’est servi de son compte Instagram pour parler de l’organisation du CHAN en Algérie. Tout d’abord, la figure emblématique des petits écrans a commencé par féliciter les Sénégalais pour le titre décroché et les Algériens pour cette bonne organisation.

« Il y a des défaites moins pénibles que d’autres… Celle-ci a un goût de victoire », a écrit Le Moigne. Avant d’ajouter : « L’Algérie est un pays de football ». Vanessa a indiqué également que l’Algérie mérite par excellence l’organisation de la CAN 2025, suite aux efforts déployés. Dans ce sens, la jeune femme n’a pas dissimulé son souhait de “ voir un jour les pays nord africains se tenir un jour la main pour organiser le mondial ».