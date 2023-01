CHAN 2022 : Lekjaâ va-t-il saboter la venue d’Infantino en Algérie ?

Et si Gianni Infantino ratait la cérémonie d’ouverture du CHAN-2022 en Algérie ? Une éventualité qui n’est pas à écarter. En effet, il pourrait zapper la cérémonie d’ouverture pour aller au Maroc pour assister au tirage au sort de la Coupe du Monde des club 2022.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, on ne sait pas encore si le Maroc prendra part au CHAN-2022 qui se tiendra en Algérie. Comme tout le monde le sait, la fédération royale marocaine de football a menacé de boycotter le tournoi. Et pour cause, elle a exigé à notre pays l’ouverture d’un vol direct pour pouvoir rallier Constantine de Rabat, quand on sait que l’Algérie a fermé l’espace aérien pour les vols en provenance direct du Maroc.

N’ayant pas eu une réponse favorable de l’Algérie et de la CAF, la participation du pays voisin au CHAN demeure incertaine. Et pour se venger, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, pourrait saboter la venue du président de la FIFA, Gianni Infantino, en Algérie pour assister à la cérémonie d’ouverture le 13 janvier au nouveau stade Nelson Mandela à Baraki.

Et si Infantino préférait le tirage au sort du « Mundialito » à la cérémonie d’ouverture du CHAN ?

Comme tout le monde le sait, Gianni Infantino a été officiellement invité pour y assister. Mais il s’est vu son calendrier chamboulé. En effet, le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2022 coïncide au même jour de la cérémonie d’ouverture du CHAN, soit le 13 janvier. Il aura lieu à l’académie Mohamed VI à Rabat, comme annoncé par la FIFA il y a quelques jours.

Et comme il s’agit d’une compétition importante, le président de la FIFA se doit d’assister pour le tirage au sort du « Mundialito ». Cette obligation vient contrarier les plans protocolaires du CHAN-2022, faut-t-il le dire.

Il faut dire aussi que le Maroc aurait pu choisi un autre jour pour le déroulement du tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs 2022. Mais le choix s’est porté sur le 13 janvier. Une manière d’essayer de voler la vedette à l’événement africain mais aussi de porter un coup au “prestige” du lever de rideau.