CHAN 2022 : Le président Tebboune félicite les Verts

Le président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité la sélection nationale algérienne A’ après sa qualification pour la finale du CHAN-2022. Et ce, à la suite de sa brillante victoire face au Niger, sur un score sans appel de cinq buts à zéro.

C’est fait ! La sélection nationale A’ animera bel et bien la finale de la 7e édition du CHAN-2022. Elle s’est qualifiée avant-hier soir aux dépens de son homologue du Niger, sur un score sans appel de cinq buts à zéro.

Le président de la république, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitation à la bande à Madjid Bougherra. « Un parcours honorable et une qualification méritée à la finale du CHAN… Bravo à notre équipe nationale, au sélectionneur (Madjid Bougherra), au staff et à tous ceux qui les ont assistés… Vous méritez la coupe… Vive l’Algérie ! ». A-t-il écrit sur ses comptes officiels, Twitter et Facebook.

مشوار مشرّف و تأهل عن جدارة لنهائي الشان..ألف مبروك لفريقنا الوطني و مدربه و طاقمه و كل من ساندهم..تستحقون #الكأس..#تحيا_الجزائر. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 31, 2023

Chanegriha salue « le parcours glorieux » des hommes de Bougherra

Le général d’Armée, Said Changeriha, a adressé lui également un message de félicitation à la sélection nationale A’.

« Le Général d’Armée, Said Chanegriha, félicite les poulains de Madjid Bougherra après leur parcours glorieux au CHAN-2022 et leur qualification amplement méritée pour la finale de la compétition. Elf Mabrouk ». A écrit le site officiel du ministère de la défense nationale.

Ce sera Algérie-Sénégal en finale

La sélection nationale A’ connait son adversaire en finale du CHAN-2022. Ce sera le Sénégal, qui s’est qualifié aux dépens du Madagascar, en s’imposant par la plus petite des marges.

Un finale qui promet, faut-t-il le dire, face aux deux meilleures nations du tournoi. Les coéquipiers du capitaine Abdellaoui seront sans doute bien soutenus par leurs supporters. Un atout de taille pour prendre le dessus sur les « Lions de la Teranga » et décrocher ainsi le trophée africain.

A rappeler que le match se jouera samedi le 4 février. Il aura lieu au stade Nelson Mandela à 20h30. Pour le baisser du rideau du CHAN, la cérémonie de clôture est prévue avant la finale. Elle sera animée, rappelons-le, par les trois chanteurs Zaho, l’Algérino et le Nigérian CKay.