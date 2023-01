CHAN 2022 : l’ambiance du stade Mandela épate l’ambassadeur du Canada

Le dernier match de la sélection nationale A’ face au Mozambique a été marqué par la présence de l’ambassadeur du Canada en Algérie, Michael Callan. Ce dernier, a été impressionné par le stade Nelson Mandela et l’ambiance créée par les supporters dans les tribunes.

Le CHAN-2022 qu’abrite Algérie a débuté le 13 janvier dernier. Pour le moment, le tournoi se déroule dans de très bonnes conditions. Les délégations des pays qui y prennent part ne se sont plaints de rien, en ce qui concerne notamment les conditions d’hébergement.

Bien au contraire, tout le monde a encensé la très bonne organisation du tournoi. Que ce soit entraineurs et joueurs des différents sélections sont unanimes à dire que notre pays jouit d’un énorme potentiel pour abriter la CAN-2025, notamment face au grand développement qu’a connu l’Algérie en matière d’infrastructures.

Hier soir, c’était au tour de l’ambassadeur du Canada en Algérie de faire de se dire élogieux envers le nouveau stade Nelson Mandela ainsi que l’ambiance et la bonne organisation au stade.

En effet, Michael Callan, l’ambassadeur du Canada en Algérie, a marqué sa présence au stade Nelson Mandela, à l’occasion du match d’hier soir ayant opposé la sélection nationale A’ à son homologue du Mozambique. Le moins que l’on puisse dire, il se dit impressionné du « joyau » qu’a accueilli l’Algérie la fin de l’année écoulée.

« Un beau stade, une belle équipe et un public merveilleux, bravo l’Algérie ». A-t-il écrit sur son compte Twitter. Il a également publié une vidéo dans le stade, en portant un maillot de la sélection nationale.

Espérons que la bonne organisation se poursuit jusqu’à la fin du CHAN-2022. Ce sera la meilleure façon à l’Algérie pour bien booster sa candidature pour accueillir la CAN-2025, étant donné qu’elle fera face à une rude concurrence avec le Maroc, l’Afrique du Sud, la Zambie et le Nigéria conjointement avec le Bénin.

