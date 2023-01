CHAN 2022 : l’Algérie offre une cérémonie d’ouverture grandiose

La cérémonie d’ouverture de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) a eu lieu ce vendredi, 13 janvier 2023, au niveau du nouveau stade Nelson-Mandela de Baraki à Alger et a connu une totale réussite.

En effet, la capitale algéroise a abrité un événement historique ce vendredi soir. Il s’agit de l’ouverture de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) que notre pays va accueillir du 13 janvier au 4 février de l’année en cours. La cérémonie s’est tenue au niveau du nouveau stade de Baraki, baptisé Nelson Mandela, et inauguré hier par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

CHAN 2022 : le Premier ministre donne le coup d’envoi

C’est le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef, qui a prononcé le mot d’ouverture lors de cette inauguration de la nouvelle édition du CHAN. D’ailleurs, la cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, des présidents de la FIFA et de la CAF, des membres du Gouvernement ainsi que des représentants d’instances footballistiques internationales et locales et d’autres personnalités emblématiques du monde du football.

Le président de la FAF a, par la suite, donné la parole à Zwelivelile Mandela, petit-fils du défunt leader sud-africain Nelson Mandela, qui n’a pas manqué de remercier l’Algérie d’avoir baptisé le nouveau stade de Baraki au nom de son grand-père ». Le petit-fils du défunt ancien président sud-africain n’a pas hésité à lancer « Free Palestine » sous les acclamations des supporteurs et de rajouter qu’ « il ne fallait pas oublier le Sahara occidental, qui est la dernière colonie du continent, pour honorer Nelson Mandela ».

À son tour, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a également pris la parole lors de cette cérémonie pour remercier « l’Algérie pour l’accueil réservé aux différentes équipes et supporters africains ». « Nous ferons de cette édition du CHAN la plus réussie de l’histoire de l’Afrique », a déclaré Motsepe.

Enfin, c’est le Premier ministre qui a pris la parole pour « souhaiter la bienvenue aux invités de l’Algérie » et pour donner, au nom du Président Tebboune, le coup d’envoi officiel de la 7ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023).

Cérémonie inaugurale du CHAN 2022 : Soolking et Dadju enflamment le stade

Après le lancement du coup d’envoi de cette nouvelle édition du CHAN, place au spectacle musical de la cérémonie d’ouverture. En effet, le spectacle a débuté avec une chorégraphie de danse illustrant les différentes régions de notre pays. Sous des airs musicaux algérois, kabyle, chaoui, alaoui et targui, les danseurs vêtus de tenues traditionnelles ont mis en avant la richesse culturelle de notre pays.

Les couleurs des tenues traditionnelles algériennes ont laissé place, par la suite, aux couleurs des pays africains. Plusieurs danseurs vêtus de tenues colorées ont fait leur entrée sur la pelouse du stade Nelson Mandela, avant de faire apparaitre les drapeaux de l’ensemble des pays africains participants à cette 7ᵉ édition du CHAN.

Plusieurs chanteurs et musiciens africains ont pris part à la cérémonie pour illustrer la culture du continent africain. Mais le nouveau stade de Baraki s’est enflammé après que les célèbres chanteurs Dadju et Sollking soient montés sur scène.

En effet, l’auteur, compositeur et interprète Dadju a mis l’ambiance avec son célèbre tube « Mon Soleil ». Peu de temps après, la star algérienne Soolking l’a rejoint sur scène pour interpréter leur célèbre chanson « Melegim ». Avant de clôturer le show avec « Sauvemente ».

Le spectacle de la cérémonie d’ouverture n’aura duré qu’une trentaine de minutes, durant lesquelles les supporteurs présents dans le stade n’ont cessé d’applaudir et d’acclamer. Forte en symboliques, l’ouverture du CHAN 2022 a été un succès. L’Algérie a réussi son défi et a offert une cérémonie grandiose.

Il est à rappeler que ce soir se jouera la rencontre inaugurale du CHAN 2022 dès 20:00 au stade de Baraki. Celle-ci opposera l’Algérie, pays hôte, à la Libye. Ainsi, la sélection nationale de football A’ fait ses grands débuts au Championnat d’Afrique des nations CHAN 2022 en affrontant son homologue libyenne.